中壢區公所、仁海宮及企業寒冬送暖 助1893戶過好年

桃園市副市長蘇俊賓（左4）寒冬送暖發放中壢低收戶春節禮金和物資，與捐助單位中壢仁海宮董長王介禧（左5）等人合影。（記者李容萍攝）

2024/01/21 17:30

〔記者李容萍／桃園報導〕龍年農曆春節將至，桃園市中壢區公所為關懷弱勢族群，自2009年起舉行寒冬送暖活動，受惠戶數逐年增加，今年共1893戶弱勢家庭，獲得中壢區公所、中壢仁海宮及大和開發建設有限公司捐贈的禮券、禮金與民生物資等，盼讓弱勢家戶感受社會溫暖，為寒冷天氣注入暖流，讓愛與關懷年年延續。

中壢區低收入戶寒冬送暖關懷活動今登場，除了公所提供每戶300元禮券，仁海宮贊助發放每戶2000元禮金、1份平安麵及大和開發建設有限公司捐助每戶1袋民生物資，另救國團桃園市工青四隊號召20位志工到場，以實際行動協助活動。

桃園市副市長蘇俊賓出席活動向仁海宮董事長王介禧、大和建設贈送感謝狀，並向到場的弱勢家庭發放春節禮金和物資，提前祝賀新年快樂。

蘇俊賓表示，在這農曆過年前的溫暖場合，他觀察到許多人過去曾獲社會支持，有成就後發願回饋社會參與公益活動，這是種下善的循環。市府感謝中壢區公所、仁海宮、大和開發等單位，在中壢每個地方都種下善的種子。而市府的角色則是要幫助需要照顧的家庭，想辦法結合勞動局、青年局和教育局等相關局處，創造更好的就業條件，讓這些家庭得到更多支持。

王介禧說，感謝市府和公所結合善心人士舉行寒冬送暖活動，讓需要幫助的人過個溫暖的新年，仁海宮非常認同與支持，包括中壢、平鎮、楊梅3區公所造冊的戶數共約3000戶，每戶發放2000元春節禮金和物資，總經費約600萬元，藉此感謝十方信眾長期對仁海宮的支持，讓廟方能投入公益慈善事業造福社會，讓社會更溫馨和諧。

中壢區長李日強也說，經統計今天計有1301戶弱勢戶至公所領取禮金、禮券及物資，為避免造成領取物資時的擁擠狀況，採人潮分流管制方式提升領取效率，共分4個時段領取，而今天未領家戶，明起至24日仍可至仁海宮領取春節禮金2000元，禮券、物資明起不再發放。

桃園市副市長蘇俊賓（左2）寒冬送暖發放中壢低收戶春節禮金和物資。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（左2）寒冬送暖發放中壢低收戶平安麵 。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（中）協助寒冬送暖發放中壢低收戶春節禮金和物資。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（右2）寒冬送暖感謝捐助單位大和開發建設捐贈民生物資。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮董長王介禧（左3）準備每戶2000元春節禮金，預計發出近600萬元。（記者李容萍攝）

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