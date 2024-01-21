室內設計裝飾協會拚公益 連任理事長宋瀚霖：續助社福單位裝修

行政院副院長鄭文燦（左）致贈賀匾給台灣室內設計裝飾協會理事長宋瀚霖（右）。（宋瀚霖提供）

2024/01/21 16:50

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣室內設計裝飾協會昨晚辦理會員大會暨理監事選舉，由現任理事長宋瀚霖獲得連任，包括行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝等人分別送上「懋績長留」、「德孚眾望」等匾額祝賀。宋瀚霖也預告，有感於很多社福單位缺乏經費，設施簡陋不堪，協會今年將使命必達，持續協助需要關懷的單位修繕和改善其設施設備，甚至捐贈家具物資。

宋瀚霖今日表示，台灣室內設計裝飾協會成立宗旨包括加強會員專業知識，輔導會員取得國家級專業證照，提升設計師的專業能力，去年籌備舉辦台灣室內設計大賽（2023台灣國際空間設計鈦美獎），藉此比賽廣邀國際上各個國家及地區相關設計師參加參賽，讓設計師更有揮灑的空間，也藉此機會讓世界看到台灣之美；目前該會會員人數230人，今年目標要達到300人，將由理監事及會員協助與邀請新會員加入，協會今年很需要的是優質的設計師加入。

宋瀚霖提到，「善舉永存、服務社會」也是該會宗旨及服務目標，協會成員在工作之餘，都很樂意以自身專業協助、回饋社會，只要市府社會局評估社福單位有裝修需要，協會成員會齊心完成弱勢團體的需求，讓社會擁有更多的愛和溫暖。

社會局長陳寶民也說，感謝台灣室內設計裝飾協會長期關心弱勢團體，去年透過專業設計師的參與，協助提供3家社福單位牆面整補及粉刷、浴廁隔間修繕、洗手台下櫃及大面鏡更換、單人床組、會議桌、電腦桌、洗衣機、衣櫃、收納盒更換等修繕服務及家具，讓受贈的社福單位享有更舒適宜居的環境。

桃園市長張善政（左）致贈賀匾給台灣室內設計裝飾協會理事長宋瀚霖（右）。（宋瀚霖提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法