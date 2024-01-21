桃市國中小接送區停車位 寒假禁停時段開放停車
2024/01/21 17:12
〔記者謝武雄／桃園報導〕為方便家長接送，桃園市國、中小家長接送區停車位於上、下課時段禁止停車，由於寒假從本月20日開始到2月15日止，家長沒有接送需求，故這段期間家長接送區停車位禁停時段全面開放停車，並依「使用者付費原則」施行開單收費管理。
交通局解釋，依人事行政總處公告「今年政府行政機關辦公日曆表」，寒、暑假非屬國定假日，亦非家長接送區牌面註明「上課期間」，故家長接送區停車位禁停時段於寒假期間開放停車。
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〔記者謝武雄／桃園報導〕為方便家長接送，桃園市國、中小家長接送區停車位於上、下課時段禁止停車，由於寒假從本月20日開始到2月15日止，家長沒有接送需求，故這段期間家長接送區停車位禁停時段全面開放停車，並依「使用者付費原則」施行開單收費管理。
交通局解釋，依人事行政總處公告「今年政府行政機關辦公日曆表」，寒、暑假非屬國定假日，亦非家長接送區牌面註明「上課期間」，故家長接送區停車位禁停時段於寒假期間開放停車。