陳林滿天下！桃園230萬人口 陳姓、林姓人口最多

桃園市230餘萬人口以陳姓為最大姓，幾乎10個人當中就有1人姓陳，圖為市府舉辦大型活動。（圖由市府提供）

2024/01/21 16:43

〔記者謝武雄／桃園報導〕內政部每5年會針對全國姓氏進行調查，最近一次是統計2018年7月1日至去年6月底資料，其中，桃園市230多萬人口，以陳姓、林姓人口最多，合計超過16％，還是「陳林滿天下」；此外，桃園市從母姓，人數達7.7萬人，占3.35％，為六都中從母姓比例最高且唯一超過3％者。

桃園市設籍人口數230萬2465人，涵蓋1114個姓氏，其中單姓有1047個，共229萬7406人、占人口比例99.78％，複姓67個，僅4372人占人口比例0.19％；其他則包括原住民傳統姓名、以中文原名或外文音譯等共687人、占人口比例0.03％。

前十大姓氏依序為陳、林、黃、李、張、吳、劉、王、楊、邱，共111萬2016人，前5大都超過10萬人，分別為陳姓22萬2851最多，占9.68％，其次為林姓14萬8039人、占6.43％；黃姓14萬2661人，占6.2％；李姓11萬8879人，占5.16％；張姓11萬7749人，占5.11％。

複姓設籍人口數4372人，范姜姓2241人、占51.26%最多，其次為歐陽姓 793人、占18.14%，第三為江謝姓357人、占8.17%，三者合占複姓人口近8成。

從母姓者為7萬7231人，占3.35%，與5年前相較，占比增加0.24個百分點。

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