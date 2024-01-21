為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

陳林滿天下！桃園230萬人口 陳姓、林姓人口最多

桃園市230餘萬人口以陳姓為最大姓，幾乎10個人當中就有1人姓陳，圖為市府舉辦大型活動。（圖由市府提供）

桃園市230餘萬人口以陳姓為最大姓，幾乎10個人當中就有1人姓陳，圖為市府舉辦大型活動。（圖由市府提供）

2024/01/21 16:43

〔記者謝武雄／桃園報導〕內政部每5年會針對全國姓氏進行調查，最近一次是統計2018年7月1日至去年6月底資料，其中，桃園市230多萬人口，以陳姓、林姓人口最多，合計超過16％，還是「陳林滿天下」；此外，桃園市從母姓，人數達7.7萬人，占3.35％，為六都中從母姓比例最高且唯一超過3％者。

桃園市設籍人口數230萬2465人，涵蓋1114個姓氏，其中單姓有1047個，共229萬7406人、占人口比例99.78％，複姓67個，僅4372人占人口比例0.19％；其他則包括原住民傳統姓名、以中文原名或外文音譯等共687人、占人口比例0.03％。

前十大姓氏依序為陳、林、黃、李、張、吳、劉、王、楊、邱，共111萬2016人，前5大都超過10萬人，分別為陳姓22萬2851最多，占9.68％，其次為林姓14萬8039人、占6.43％；黃姓14萬2661人，占6.2％；李姓11萬8879人，占5.16％；張姓11萬7749人，占5.11％。

複姓設籍人口數4372人，范姜姓2241人、占51.26%最多，其次為歐陽姓 793人、占18.14%，第三為江謝姓357人、占8.17%，三者合占複姓人口近8成。

從母姓者為7萬7231人，占3.35%，與5年前相較，占比增加0.24個百分點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
姓「樊」好麻煩！他發文訴苦 釣出其他苦主
2023/08/19 06:07

姓「樊」好麻煩！他發文訴苦 釣出其他苦主
男嬰姓「巴」怎麼取名？ 網推「這三字」：以後沒人敢欺負
2023/08/06 12:11

男嬰姓「巴」怎麼取名？ 網推「這三字」：以後沒人敢欺負

「凍凍脂」順暢排空 劉爾金狂瘦25公斤
百家姓都沒收錄！ 人妻大秀老公「特殊姓氏」
2023/01/06 15:43

百家姓都沒收錄！ 人妻大秀老公「特殊姓氏」
內政部：劉姓老化指數最高 郭、鄭緊追在後
2018/11/05 12:20

內政部：劉姓老化指數最高 郭、鄭緊追在後

ESG風潮 基建前景更看俏！
桃園市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播