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憂兒童手機成癮！舒翠玲籲訂自治條例7歲以下禁用 張善政這樣說

現代人手機成癮情況嚴重，不少小孩子也沉迷滑手機。示意圖。（資料照）

現代人手機成癮情況嚴重，不少小孩子也沉迷滑手機。示意圖。（資料照）

2023/11/21 17:14

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員舒翠玲今天（21日）質詢說，現代人手機成癮情況嚴重，對身心都會造成很大影響，尤其是兒童手機上網情形更為嚴重，參考歐美國家狀況，建議市府訂定自治條例，推動7歲以下兒童不准使用手機。市長張善政答詢說，會要求教育局、衛生局等單位針對學生的行為進行調查，最後推出最適合學生方案。

張善政說，會由副市長王明鉅統籌教育局、衛生局及其他相關局處，挑選幾處國中、小及高中推動試辦，在校園宣導如何正確使用手機，並由衛生局瞭解學生使用手機的時間與其對健康的影響，設法在明年將資訊蒐集完整，研議如何與自治條例搭配，並循序漸進執行。

張善政說，他在行政院任職多年，持續推動數位教育，相當關注在不同的學習階段，合理適當使用電腦、手機等產品的時間是多少，才不致影響健康，他也曾到芬蘭考察，芬蘭從小一起就開始教育孩子如何正確使用手機，這是非常正面的做法，因為與其防堵禁用或限制使用時間，瞭解如何正確使用手機是更好的方式。

舒翠玲說，過度成癮手機與網路可能造成精神疾病、視網膜剝離及產生自傷行為、暴力傾向等問題，且對於身體發育、語言、推理能力及學習表現等都有諸多影響，有礙孩子身心發展，許多國家已經進行管控。

她說，台灣雖然在「兒童及少年福利與權益保障法」第43條第1項第5款規定，兒童及少年不得超過合理時間持續使用電子類產品，但未針對合理時間進行規範，該條規定較宣示性且寬鬆，並未被關注及徹底執行，希望市府提出因應對策。

桃園市議員舒翠玲認為，手機網路氾濫，建議訂自治條例7歲以下兒童不得使用手機。（記者謝武雄攝）

桃園市議員舒翠玲認為，手機網路氾濫，建議訂自治條例7歲以下兒童不得使用手機。（記者謝武雄攝）

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