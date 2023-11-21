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包養網站Sugarbook學生方案 民代要求徹查

桃園市議員朱珍瑤質詢時提到，號稱台灣第一甜心寶貝包養網站Sugarbook推出學生方案，讓家長們憂心忡忡。（記者謝武雄攝）

桃園市議員朱珍瑤質詢時提到，號稱台灣第一甜心寶貝包養網站Sugarbook推出學生方案，讓家長們憂心忡忡。（記者謝武雄攝）

2023/11/21 16:43

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員朱珍瑤今在議會質詢時爆料，號稱台灣第一甜心寶貝包養網站Sugarbook推出學生方案，介紹學生認識「甜心爹地」，除了避免債務外，還可以指引就業、介紹人脈，而被包養的「甜心寶貝」每個月還可獲得15萬元零用金；朱珍瑤說，該網站中文化後已經在學校掀起波瀾，還有的學生「吃好倒相報」，家長們對此都顯得憂心忡忡。

朱珍瑤指出，Sugarbook號稱是台灣第一甜心寶貝包養網站，宗旨是讓「乾爹們」與「甜心寶貝」建立包養關係，提供物質上支持，以換取陪伴、友誼或者浪漫關係，甜心爹地的特點是經濟富裕、事業成功、對年輕甜心寶貝有吸引力，「甜心寶貝」每個月還可獲得15萬元零用金。

朱珍瑤說，Sugarbook是否涉及不法有待相關單位釐清，但學生專案對象是學生，尤其是未成年的國、高中學生，已經涉及「兒童及少年性剝削防制條例」，而從網站的網址來看，並非登記國內網站，還請警察局詳查。

朱珍瑤也提到，很多家長向她投書，Sugarbook學生方案已經在校園引起討論，連國中都會上網登錄，還「吃好倒相報」，令家長憂心忡忡，擔心包養成為另類兒少性交易，還會讓未成年少女產生偏差價值。

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