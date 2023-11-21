綠營選將搶著要蕭美琴輔選 鄭運鵬：中性、首投族都喜歡

民進黨副總統參選人蕭美琴今天上午到中選會完成參選登記，乘車離去時向支持者揮手致意。（記者劉信德攝）

2023/11/21 11:28

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨總統、副總統參選人賴清德與蕭美琴「賴蕭配」今（21）日上午赴中央選舉委員會完成參選登記。民進黨立委鄭運鵬昨貼出與蕭美琴「俊男美女照」引起熱議，今表示，蕭美琴很有戰鬥力、很誠懇、負責任且不居功，這樣的特質不只是民進黨支持者，連很多中性選民、第一次投票的選民，「都會喜歡她的」。

鄭運鵬指出，很高興看到賴清德宣布與蕭美琴搭擋，相信這兩天民進黨支持者和立委參選人都非常高興，原因在於蕭美琴的確是這段時間從外界聽到最合適的副總統人選；其次，蕭美琴過去在黨務系統、立委經歷也好，或這幾年在外交的經歷也好，每個領域都和黨內同事有「革命情感」。

鄭運鵬說，大家對蕭美琴都有生活上的熟悉，而不只有工作上的合作，所以不管是政界也好、支持者也好，甚至是國際朋友，都非常肯定這樣的副總統參選人。據他了解，這種興奮度，在傳出她有可能答應參選後，一個多月前就有立委參選人在約她的行程，可見大家都非常期待蕭美琴可以馬上投入立委輔選行列。

鄭運鵬表示，他在第六屆立委（2005-2008）任內和蕭美琴是同事，以前是同一個選區（台北市第一選舉區），他相信蕭美琴很有戰鬥力、很誠懇、負責任且不居功，這樣的特質不只是民進黨支持者，連很多中性選民，第一次投票的選民，都會喜歡她的。

洪申翰：蕭美琴讓選情更樂觀

民進黨立委洪申翰指出，各地參選人都在爭搶蕭美琴的行程，確實用「爭搶」來形容不為過，大家都認為接下來50幾天的選戰，蕭美琴可以成為非常有利的助選力量；「我們對於接下來的立委選舉、政黨票的爭取，也更加樂觀、更加覺得有希望，也許真的有機會可以（國會）過半」。

洪申翰也提及，如果「賴蕭配」能順利當選，賴清德總統一定會賦予蕭美琴副總統很多關於國際外交或國防相關的任務，因為蕭美琴長期以來，就是民進黨培養國際外交非常關鍵的人才，所以就整體戰力和治國能力來說，賴總統會給予更好的任務賦予。

此外，洪申翰批評在野陣營的搭擋，好像是在隨機配對，民眾黨總統參選人柯文哲可能配鴻海集團創辦人郭台銘；國民黨總統參選人侯友宜可能配柯文哲，都是隨機性，好像不是經過深思熟慮，只是一時利益結合，而不像民進黨推出的「賴蕭配」有很明確的互補性和共同價值。

洪申翰說，柯文哲在經過一整週這樣「背叛」、「毀約」的反覆，大家會覺得柯文哲恐怕沒有一句話是真的可以相信的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法