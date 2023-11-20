2023桃園仙草嘉年華11/25開幕 「童話仙境」打造奇幻國度

「桃園仙草嘉年華」除了仙草花海，另有大片百日花、波斯菊等繽紛花海可駐足欣賞。（記者李容萍攝）

2023/11/20 23:45

〔記者李容萍／桃園報導〕為期9天的「2023桃園花彩節」剛閉幕，同樣展期活動9天擁有「台版普羅旺斯」美譽的「2023桃園仙草嘉年華」活動，接棒於11月25日至12月3日在楊梅休閒農業區登場。紫爆的仙草花海今年以「童話仙境」為題，打造桃樂絲童話冒險的奇幻國度，還原故事中被龍捲風吹飛的房子、奧茲王國的場景，並結合實境解迷、互動裝置，與居民共同創作稻草人、獅子、錫樵夫，吸引花迷前往先睹為快。

桃市府農業局長陳冠義表示，今年仙草嘉年華規畫3場亮點活動，開幕首日「小小青農仙草班」邀請在地青農與老農帶領小朋友體驗仙草的食農教育、農事體驗；12月2日的「桃樂絲的午後時光」與員本社區米食工作坊合作（須事先報名），端出創新仙草食品如仙草花生餅、仙草生乳捲、仙草牛汶水、仙草雞湯、竹筒飯等；12月3日「奧茲王國嘉年華」邀請台北靈魂兄弟、天馬戲創作劇團帶來歌舞演出，為活動閉幕畫下完美句點。

今年大型裝置藝術「心之所向」以鐵雕結合透光材料設計，呈現桃樂絲進入奇幻奧茲王國的意象，「女巫考驗」則是以鐵雕裝置還原經典劇情，民眾化身桃樂絲勇敢對抗女巫考驗的場景；此外結合實境解謎App的互動遊戲「童話尋仙」以桃樂絲冒險故事為題，讓民眾彷彿親身進入童話仙境的奇幻國度，通關可獲得限量環保餐盒與楊梅休區特色文創商品。

桃園仙草花節活動推手之一的前楊梅區農會總幹事周宗維（現任桃園市農會總幹事）也說，楊梅仙草產銷班種植桃園香華2號品種，種植面積最多曾廣達7公頃，一年可採收5至6次，採收時以機械採收、只剪取嫩枝葉約15公分並運用葉用仙草烘焙加工技術製作成品，所推出「有仙則茗」系列產品，有仙草茶、仙草凍、仙草雞、仙草冰淇淋等均是極佳的美味養生食品。由於仙草栽培通常都在開花前採收，所以一般人鮮少可以看到整大片仙草花，不同於清明節前後栽種時節，這些要留作開花觀賞的仙草花海，均是8月中旬栽種，預計25日開幕時花開可達到5、6成。

考量主會場周圍停車位有限，農業局規畫免費接駁車，綠線（每日）從台鐵富岡站往返活動會場（去程上午9點至下午4點、回程上午10點至下午5點30分），每20分鐘1班；紅線（假日）從台鐵楊梅站（金德路）往返活動會場（去程上午9點至下午4點、回程上午10點至下午5點30分），每15分鐘1班。

有「台版普羅旺斯」美名的「桃園仙草嘉年華」25日起在楊湖路上湖派出所旁紫爆登場。（記者李容萍攝）

有「台版普羅旺斯」美名的「桃園仙草嘉年華」25日起在楊湖路上湖派出所旁紫爆登場，圖為往年開幕盛況。（資料照，記者李容萍攝）

「桃園仙草嘉年華」的裝置藝術「女巫考驗」，西方女巫派出飛天猴子、烏鴉在花田間巡視，希望找到桃樂絲一行人的下落，讓仙草花田陷入緊張的氛圍。（記者李容萍攝）

「桃園仙草嘉年華」的裝置藝術「桃樂絲的夥伴們」，稻草人、獅子、錫樵夫3位由楊梅在地團隊共同創作的桃樂絲冒險夥伴，與大家一起踏上奇幻冒險之旅！（記者李容萍攝）

「桃園仙草嘉年華」的裝置藝術「童話仙境」，讓桃樂絲奇幻故事經典再現，打開故事書，一起化身為故事角色，找尋愛、智慧、勇氣，串起回家的路！（記者李容萍攝）

「桃園仙草嘉年華」的裝置藝術「心之所向」，介紹桃樂絲的家被龍捲風襲擊後，桃樂絲與托托跟著龍捲風來到童話仙境，這裡有著大片紫色的仙草花。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法