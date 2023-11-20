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中壢興南國中新校舍估2027完工 地方爭取舊建物活化利用

中壢興南國中新校舍預計2027年完工，舊建物地方爭取活化利用。（記者李容萍攝）

中壢興南國中新校舍預計2027年完工，舊建物地方爭取活化利用。（記者李容萍攝）

2023/11/20 21:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區興南國中鄰近中壢殯葬園區，每逢「好日子」送葬隊伍噪音惱人，加上校舍老舊，又地處低窪逢雨必淹，近幾年學生不斷外流，自縣府時代就有遷校規畫，但因徵收用地、招標不順等問題，一拖就是十餘年，配合機捷A21車站周邊土地開發計畫遷校至區段徵收文中用地，目前新校舍工程已上網招標，預計今年底前發包、2027年完工。

市議員劉曾玉春昨表示，興南國中遷校後校內的建築應可保留做其他利用，像禮堂內的羽球場可供民眾使用，避免大家一直擠在國民運動中心還搶不到，加上忠福里未有活動中心，可將校內現有活動中心直接利用。

對此，市府教育局副局長賴銀奎表示，目前興南國中現址學校使用中，至於遷校後的校舍提供其他機關公務需求使用，市府將再邀集相關需求局處討論後定案。

賴銀奎說，興南國中新校舍面積約2.5公頃，目前細部校舍規畫已完成於這個月初已上網招標中，第1期工程主要遷校，因此先施作23班普通班及特教班教室校舍及活動中心，總經費11億8000萬，預計明年開工、2027年完工，原預計更名為環北國中，不過因地方希望不要更改校名，因此維持原名興南國中。至於校內操場將配合交通局評估是否一併興建地下停車場，以及有沒有增班需求，後續會研擬。

中壢興南國中新校舍預計2027年完工，舊建物地方爭取活化利用。（記者李容萍攝）

中壢興南國中新校舍預計2027年完工，舊建物地方爭取活化利用。（記者李容萍攝）

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