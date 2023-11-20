桃市立委參選登記首日 彭俊豪、劉仁照等4人完成登記

角逐角逐桃園市第三選區立委參選的市議員彭俊豪完成參選登記。（記者李容萍攝）

2023/11/20 21:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市選舉委員會今（20日）表示，今天是第11屆區域及原住民立法委員選舉登記首日，桃園市共有4位區域立法委員參選人完成登記，包括新黨桃園市第3選區立委參選人游智彬「搶頭香」，同選區被鄉親暱稱「中壢周杰倫」的民進黨市議員彭俊豪，登記第5選區的民進黨市議員劉仁照，以及自稱「美國清華智庫董事長」、多次在媒體投書的葉堂宇以無黨登記參選第6選區。

外型酷似藝人周杰倫的彭俊豪，4年前以約1萬票之差敗給國民黨現任立委魯明哲，這次選舉捲土重來再戰魯明哲，今日他在妻子李瀅瀅、父親彭添富（前立委）和競選團隊陪同搶下綠營頭香，完成中壢選區的參選登記，誓言關心在地、翻轉中壢。

彭俊豪表示，中壢是個年輕充滿活力的城市，自己3屆議員任內累積近萬件選民服務案，每一件都用心處理，也從中發現地方窒礙難行的地方，需要前進中央擴大服務，土生土長的他，最懂中壢的需求，參選立委，就是要帶領中壢大步向前，要為年輕父母育兒壓力發聲，為健全教師權益發聲，為下世代產業領航發聲，為地方重大公共建設發聲，為居住正義、弱勢族群、台灣主體發聲，成為台灣進步的動力。

登記平鎮、龍潭選區的劉仁照，也是3連霸議員，於下午近5點許完成登記，則是高喊「會計師進國會，平鎮龍潭的未來有人罩」，他強調，保衛台灣需要更多的力量，並不需要只會砍國防預算的立委，他和彭俊豪也預告22日將由副總統賴清德率黨籍立委赴桃市選委會造勢，展現「桃園隊」團結一心。

游智彬是新黨在桃園唯一提名的選將，在新黨主席吳成典陪同完成登記，他身著遊騎兵服在選委會大門口，手持弓箭瞄準民進黨黨徽，高呼下架民進黨，他還說搶頭香完成登記，就是要破除藍綠陣營說他「玩假的」、「選假的」耳語，宣誓一定會選到底，並酸國民黨現任立委魯明哲在中壢搞了30年，「滷蛋也滷太久了」，誓言選到底。

角逐角逐桃園市第三選區立委參選的市議員彭俊豪完成參選登記。（記者李容萍攝）

角逐桃園市第五選區立委參選的市議員劉仁照完成參選登記。（記者李容萍攝）

角逐桃園市第五選區立委參選的市議員劉仁照完成參選登記。（記者李容萍攝）

新黨游智彬（左）身著遊騎兵服在桃市選委會大門口，手持弓箭力拚下架民進黨。（記者李容萍攝）

多次在媒體投書的葉堂宇完成桃園市第六選區立委的參選登記。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法