桃園YouBike2.0龜山區首先拆轉 預計今年12月底提供租借服務

桃園市目前12個行政區有超過400處YouBike1.0場站，桃市府將採依序拆轉方式更新為2.0系統。（記者鄭淑婷攝）

2023/11/20 11:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府採分區依序拆轉方式升級YouBike2.0，交通局表示，考量桃園、中壢、龜山區使用量佔整體的70%，新系統將以鄰近新北林口、有跨域騎乘特性的龜山區28處場站開始動工，預計11月底施工、12月底提供2.0租賃服務，桃園區將於12月、中壢區明年1月依序拆轉，並逐步將新系統延伸至各行政區，預計明年上半年讓全桃園場站都可以租借使用YouBike2.0系統。

交通局表示，桃園自2016年開始推廣YouBike1.0系統，目前12個行政區共啟用416處場站、投入1萬0345輛公共自行車，多數場站設備已使用多年，考量騎乘安全及提供較佳服務品質，已於今年9月完成新系統招標程序，確定引進YouBike2.0系統，並規劃分區執行系統拆轉計畫，預計從今年11月底開始動工，桃園正式進入公共自行車新系統拆轉期。

交通局表示，考量桃園、中壢及龜山區使用量，且龜山區有跨域騎乘特性，將以龜山區中的28個場站率先進行系統拆轉，今年12月底即可提供2.0租賃服務，後續12月、明年1月將依序拆轉桃園及中壢區，並分析借、還車數據，逐步將新系統延伸至各行政區，預計明年上半年達成全桃園場站都可租借使用YouBike2.0目標，至於電輔車預計明年2月上線，數量約佔一般公共自行車15%；另，各場站設備於施工期間，將暫停租借使用。

交通局表示，明年到2025年規劃為「新系統拆轉期」，因YouBike1.0與YouBike2.0系統不相容，無法共用停車柱，屆時將採「雙系統」營運模式，拆轉期前期各場站部分1.0停車柱汰換為2.0停車柱，並保留部分1.0系統車柱，降低拆轉期租借影響，並讓民眾熟悉新系統租借操作；預計於2025年底前將系統全數汰換完成，同時將1.0系統下架。

交通局表示，在新系統拆轉期，1.0系統將陸續下架，使用公共自行車服務的民眾，請下載「YouBike微笑單車2.0」App，出門前查詢可了解最新1.0、2.0系統場站的位置及場站狀態，避免因系統不相容面臨「無該系統車柱」還車的狀況；民眾亦可至YouBike官網查詢近期拆轉公共自行車場站相關資訊。

桃園市目前12個行政區有超過400處YouBike1.0場站，桃市府將採依序拆轉方式更新為2.0系統。（記者鄭淑婷攝）

桃市府採分區依序拆轉方式升級YouBike2.0，龜山區預計今年11月動工，12月底可提供2.0系統租借服務。（桃市府交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法