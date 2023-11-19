站台力薦黃世杰 賴清德：好人才不是死讀書還要會做事

民進黨總統參選人賴清德（中）赴桃園觀音造勢，希望民眾支持「賴清德前進總統府，黃世杰續留立法院」。（記者李容萍攝）

2023/11/19 23:24

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨提名桃園市第2選區立委參選人黃世杰今（19日）晚於觀音保障宮舉辦「草漯聯合競選總部暨信賴之友觀音分會成立大會」，民進黨總統參選人賴清德站台力薦黃世杰是難得的法律專業人才，為桃園爭取許多重大建設，優秀的好人才不是死讀書，還要會做事，希望民眾支持「賴清德前進總統府，黃世杰續留立法院」。

賴清德表示，黃世杰除了是建國中學第1名畢業，堪稱狀元，律師高考也是第1名。在行政院副院長鄭文燦桃園執政的前年，黃世杰就在市府裡面處理直轄市升級之後的法律問題，4年前黃世杰作為新科立委，憑藉自身專業進入司法法治委員會，通過許多法案。

賴清德肯定黃世杰除了認真問政，對於地方建設的預算爭取也不馬虎，而且相當貼近在地，也看得到實際上的問題。例如航空城的相關爭議，黃世杰就主張因為通膨，工程物價指數已經上漲，現有的補償費蓋不出原有水準的房，便在總質詢中，要求中央、地方都應該盡速修正現行的補償方案。

黃世杰表示，地方上有聽到對手放出許多耳語，對手只會抹黑，並沒有針對觀音提出想法，也有沒有提出對觀音好的政策。抹黑的選舉不是人民要的，人民要的是遠景。

無黨籍桃園市議員許更生站台力挺表示，黃世杰爭取80億元讓台66全線高架化；爭取20億元重新鋪設台61線、台66線；為觀音的14所學校爭取了2億5千萬，許強調「這就叫做看得到爭取、感受得到建設」。

包括民進黨前中央黨部主席卓榮泰、國策顧問范振修、立委洪申翰、湯蕙禎、林楚茵、桃園市黨部主委張丞儀、市議員呂林小鳳、鄭淑方等人均站台力挺。

民進黨總統參選人賴清德（中）赴桃園觀音造勢，希望民眾支持「賴清德前進總統府，黃世杰續留立法院」。（記者李容萍攝）

賴清德（中）讚黃世杰「優秀的好人才不是死讀書，還要會做事」。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法