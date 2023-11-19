中壢事件46週年 許信良、彭俊豪等人跨世代傳承民主理念

今天是1977年「中壢事件」發生46週年的日子，新桃文教協會在案發地中壢分局旁舉辦紀念活動，事件主角、前桃園縣長許信良（前排右五）與市議員也是立委參選人彭俊豪（前排左四）、市議員魏筠（後排右一）等人齊聚傳承民主理念。（新桃文教協會提供）

2023/11/19 19:09

〔記者陳璟民／桃園報導〕今天是1977年「中壢事件」發生46週年的日子，新桃文教協會在案發地中壢分局旁的舊日式宿舍群舉辦紀念活動，中壢事件主角即前桃園縣長許信良與相關人士出席，許闡述事件代表群眾追求正義、打破威權，也與市議員彭俊豪、魏筠等新一代政治人物傳承民主理念。

這場紀念活動由魏筠擔任主持人，與會者除許信良、彭俊豪，還有立法委員湯蕙禎、監察委員范巽綠、前桃園農田水利會長黃金春、前縣議員許粉星等人，在2024年總統、立委大選前，以中壢事件為本，跨世代交流台灣民主展望意見，並和事件老照片合照，期盼系統性反省，讓台灣走向更好的路途。

許信良表示，中壢事件當時群眾包圍中壢分局要求選舉正義，是戒嚴時代首次以群眾力量打破威權，意義非凡，才有1979年「美麗島事件」，奠定台灣近代群眾運動和民主選舉發展。

中壢土生土長的彭俊豪獲民進黨提名參選下屆立委，他說，中壢事件對年輕一輩了解台灣的民主化歷程有重要幫助，民主不是天上掉下來的，是很多前輩犧牲奉獻的結晶，他感謝前人，也會好好守護民主，照顧台灣。

湯蕙禎表示，中壢事件挑戰國民黨的統治權威、正當性，是台灣民主化的分水嶺，讓更多人意識到群眾運動、選舉運動，有可能改變台灣、帶來民主，她年輕時曾在街頭幫忙發宣傳單，幫忙民主運動作監票員，見證民主時刻，現在的民主要對抗無孔不入的假訊息所造成的反民主現象，是極大的挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法