蔡英文：台灣要在世界舉足輕重 走的路要繼續走下去

蔡英文總統（右2）細數過去8年台灣致力維護和平穩定，未來的領導人台灣總統很重要，懇請民眾繼續支持民進黨票投賴清德。（記者李容萍攝）

2023/11/19 19:09

〔記者李容萍／桃園報導〕蔡英文總統今（19日）前往桃園市楊梅啟明宮參香祈福，為尋求連任的立委黃世杰站台推薦力挺，蔡英文表示，國際上提到台灣都覺得台灣好，因為台灣擁有民主自由，且是亞洲第1名，這樣的民主自由典範不能被外力摧毀，國際上希望台海和平穩定，不能以武力或是片面改變現狀，而全球的供應鏈最重要地點是台灣，全世界高階晶圓，台灣占7成，沒有晶圓許多產業會停擺，這是台灣最珍貴資產不能被摧毀，保護台灣也成了全世界共識。

蔡英文表示，民進黨政府投資台灣基礎建設，也訴求台海和平是國際間的共識，台灣也突破困難製造首艘國造潛艦，這也代表台灣的決心，願意投資讓台灣自我防衛力量更好，因為有決心保護自己，所以世界也會來保護台灣，台灣要繼續在全世界舉足輕重，希望現在走的路要繼續走下去，未來的領導人台灣總統很重要，懇請民眾繼續支持民進黨票投賴清德。

蔡英文提到，過去2009年鄭文燦參選桃園升格前的末代桃園縣長時，當時她是民進黨黨主席，當時她和鄭兩人決定將桃園鐵路地下化當作政見，這也是桃園走向美麗城市的指標，鄭文燦（當年縣長敗選）在8年桃園市長任內在桃園做了很多事，也做了很多交通建設，鐵路地下化已經動工，投資捷運越做越多，雖然是昂貴投資，但是民進黨政府願意做，在水、電等基礎建設，都願意投資，希望桃園成為科技化重鎮；賴清德提出「桃竹苗大矽谷計畫」，這是台灣未來的趨勢，因為台灣已經有產業的基礎，台灣的科技、產業要繼續前進，最重要的就是人才，要把桃竹苗集結起來變成一個科技的聚落。

蔡英文說，她上任之後還債還了8000多億，今年還要還1000多億，絕對沒有債留子孫，雖然投資基礎建設花了很多錢，但都是為了台灣的未來而投資，2015年國家總稅收是2.1兆，去年已經到達3.2兆，今年到10月底已經3兆，一定會超過去年。而稅收增加多是因為國家國力變強，台灣GDP在2016年是17.5兆，今年將達到23兆，國家的國力變強，可以投資下一個世代。

蔡英文近午由行政院副院長鄭文燦、黃世杰及市議員鄭淑方、李家興、王珮毓、張肇良等人陪同至楊梅啟明宮參香祈福，現場支持民眾高喊「台灣加油」、「賴清德凍蒜」、「黃世杰凍蒜」，氣氛熱絡；蔡英文也介紹黃世杰是她台大法律的學弟，她沒有看過一個立委可以剛選上立委就可以馬上擔任黨團幹部，迅速熟悉國會協商的流程，是非常優秀的客家子弟。

蔡英文總統（中）等人前往桃園市楊梅啟明宮參香祈福。（記者李容萍攝）

蔡英文總統等人前往桃園市楊梅啟明宮參香祈福，支持者站在路口巧遇車隊比出讚的手勢。（記者李容萍攝）

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