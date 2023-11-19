縮短民眾車禍等待時間 桃園交警駐點擴大至8個分局

除了原有的桃園、龜山、楊梅警分局，桃園市警察局交通大隊將交通事故處理專責人員分區駐點，擴大至中壢、大園、大溪、八德、蘆竹警分局轄區。（交大提供）

2023/11/19 16:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市幅員廣大，常有民眾抱怨發生交通事故，員警抵達的時間太慢，議員亦多次對此質詢，桃園市警局交通大隊自11月起，除了原本試辦的桃園、龜山、楊梅警分局，將分區駐點擴大至中壢、大園、大溪、八德、蘆竹警分局，希望有效提高事故處理效率，縮短民眾等待交警趕抵處理的時間。

交大表示，桃園市自2020年元旦擴編警力後，即參照台北市實施交通事故處理專責化，截至目前為止，六都中僅台北、桃園市實施，各類交通事故處理均由交大各中、分隊專責警力負責，且99.5%取得合格的事故處理證照；另也自2021年起選擇桃園、龜山、楊梅警分局試辦分區駐點，將轄內交通事故處理專責人員由單一駐地派遣改為2至4個小區駐點，大幅縮短警力到逹事故現場的路程，減少民眾等待及排除事故現場的時間。

交大表示，試辦至今效果良好，因此今年11月起，將分區處理的範圍擴大至中壢、大園、大溪、八德、蘆竹等5個分局轄區，以中壢警分局轄區為例，涵蓋中壢市區、青埔地區，原本交通事故處理專責人員駐點在中壢火車站附近的中隊部，改採3個小區駐點後，人力配置在中隊部、青埔派出所、普仁派出所，可就近處理中壢前後站區域及青埔、大崙地區交通事故，至於平鎮、龍潭交通分隊因位處區域中間位置，評估不須進行分區駐點，交通事故處理專責人員仍採單一駐點在分隊本部。

交大大隊長林鼎泰表示，集中派遣的勤務方式，常因駐地距離而有不可避免的車程時間，尤其碰到上下班交通尖峰時間，更容易因塞車導致民眾久候，改為分區駐點後大幅縮短距離，員警能在最短時間到逹現場，以最快的速度將完成事故處理，減少民眾的等待及交通的衝擊，而民眾若發生交通事故，案件後續除了向原交通中、分隊聯繫外，亦可向受理事故處理的員警約定就近申請。

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