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殯葬用地不再鄰避 桃市府首波鎖定活化6區9處公墓

桃市府11月間召開「未來城市空間發展會報」，將公墓活化納入議程，首波盤點6區9處共37公頃殯葬用地進行活化。（桃市府都發局提供）

桃市府11月間召開「未來城市空間發展會報」，將公墓活化納入議程，首波盤點6區9處共37公頃殯葬用地進行活化。（桃市府都發局提供）

2023/11/19 14:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市有多處已無需用的公墓用地，其中不乏禁葬多年卻遲未遷葬、進行用地變更而任其雜草叢生地段，桃市府11月間召開「未來城市空間發展會報」，把公墓活化納入議程，首波盤點6區9處共37公頃殯葬用地，都市發展局表示，將優先進行大溪第8公墓、龜山第1公墓及平鎮第9公墓用地實質檢討，後續透過綠美化及都市計畫變更程序，交由工務局或在地公所進行開發。

都發局表示，近年民眾殯葬習俗轉為多元環保方式，老舊墓地活化工作刻不容緩，也是在地民意所關切，希望能翻轉公墓鄰避印象，因此首次將公墓活化納入空間會報議程，都發局和民政局盤點桃園9處殯葬用地、面積達37公頃，包含八德、平鎮、龍潭、龜山、蘆竹和楊梅區，裡頭不乏多處公墓用地，自2001年初即禁葬，卻遲未完成遷葬，也無法進行用地變更。

都發局表示，透過空間會報一次檢討多件公墓變更案，目前已確認大溪第8公墓提交內政部審議，後續將由大溪區公所和工務局進行公園開闢，龜山第1公墓也將由龜山區公所和農業局進行綠美化，而平鎮第9公墓也進入實質檢討用地需求階段。

都發局長江南志表示，桃園都市計畫有33個，隨著人口成長及民眾生活方式改變，市府除了處理公共設施保留地解編，此次針對無需用的公墓用地，納入未來城市空間發展會報檢討，每3個月以專案方式邀請民政局、區公所進行討論，希望在整體城市發展的進程上，不管是新興區域的規畫，搭配既有街區進行通盤檢討，以符合桃園城市永續的規劃。

桃市府11月間召開「未來城市空間發展會報」，將公墓活化納入議程，首波盤點6區9處共37公頃殯葬用地進行活化。（桃市府都發局提供）

桃市府11月間召開「未來城市空間發展會報」，將公墓活化納入議程，首波盤點6區9處共37公頃殯葬用地進行活化。（桃市府都發局提供）

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