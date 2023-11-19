批藍白合4人密室協商還畫押 鄭文燦籲「選正確的人走正確的路」

行政院副院長鄭文燦批藍白合是4人密室協商還要畫押，籲台灣人民「選正確的人、走正確的路」。（記者鄭淑婷攝）

2023/11/19 13:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕行政院副院長鄭文燦今陪同蔡英文總統到桃園虎頭山明倫三聖宮參香，他大酸藍白合是「密室協商」，4個人決定總統、職務分配還要畫押，台灣人民要選擇正確的人、走正確的路。

鄭文燦表示，民進黨執政8年來經濟變好、財政變好，國家實力變強，世界才會尊重、才會來保護我們，8年來每個縣市都有大建設，過去做不到的育兒津貼、老人長照、社會住宅，蔡總統都一一實現，過去每個地方需要治水計畫、軌道建設、公路建設，也是在蔡總統領導下一一項完成，過去馬英九時代不買潛艦、戰鬥機，蔡總統時代潛艦國造、高教機國造，新型戰鬥機、飛彈一項項購買或研發，以保護台灣安全，不過，「民進黨沒有執政、國會沒過半，潛艦剩一艘，還不一定會下水」，8年的執政成績不簡單，一定要讓賴清德繼續接棒。

鄭文燦表示，民主是辦喜事，但藍白合密室協商，4個人決定總統、4個人決定職務分配，還要畫押，這樣有道理嗎？民主是人民作主、要光明正大，這次不管是大黨欺負小黨、還是大黨設計小黨，不管是哪個劇本，唯一的劇本，是台灣人民選擇正確的人、走正確的路。

鄭文燦表示，他也要謝謝蔡總統對桃園的照顧，如果沒有蔡總統，鐵路沒法地下化、捷運無法一條條興建，桃園轉型進步不可能那麼快，他擔任市長的第1年，桃園人口205萬6000人，現在已達231萬，而蔡總統推動台商回流，2兆150億元中有3000億投資桃園、桃園是第1名，桃園好不容易打拚3年，爭取台積電1.4奈米落腳，可是沒想到市長換人、台積電也跑掉，這非常可惜，因此蔡總統、賴副總統交代行政院推出「桃竹苗大矽谷計畫」繼續努力。

鄭文燦表示，人生最黃金的時間都在桃園，對桃園的支持也是百分百，不管是蔡總統或是未來的賴總統，一定會繼續挺桃園，希望民眾繼續支持賴清德、讓賴清德高票當選，讓正確、對的人繼續做下去，也喊話支持者讓桃園市立委1選區鄭運鵬連任、4選區范綱祥翻轉改變桃園區。

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