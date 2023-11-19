蔡英文虎頭山三聖宮參香 喊話支持者「讓賴清德繼續接棒」

蔡英文總統（中）由行政院副院長鄭文燦（左）陪同，到桃園市虎頭山明倫三聖宮參香。（記者鄭淑婷攝）

2023/11/19 12:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕蔡英文總統今（19）日由行政院副院長鄭文燦陪同，到桃園市虎頭山明倫三聖宮參香，為民進黨立委參選人鄭運鵬、范綱祥拉抬聲勢；她強調，2016年執政至今不只還債8000多億元，也打下交通、青年、人才、長照、0到6歲國家一起養等建設基礎，「既然已經開始，就不要停下來」，呼籲讓賴清德可以繼續接棒，並推崇賴提出的「桃竹苗大矽谷計畫」，打造桃竹苗成為全世界最好的科技地帶。

這是蔡英文自2016年後第3度到三聖宮參香，廟前廣場湧入支持者熱情高喊「總統好」，蔡英文笑說，每次來都拜託關聖帝君支持她當選，今天也請關聖帝君能繼續幫忙，讓這幾年的努力可以持續下去、讓民進黨繼續執政、讓國會過半，而這幾年她也沒有辜負神明的期待，從中央到地方都非常努力，希望讓國家有所改變。

蔡英文提到桃園建設表示，從鄭文燦參選市長時，就希望打造桃園成為高科技產業領頭羊，也勇敢提出了鐵路地下化，這是現代都會非常重要的指標，當時沒人相信可以做得成，認為只不過是選舉口號罷了，但今天她們把地下化做成了，另一條對桃園、對台灣相當重要的機場捷運，也是在鄭文燦任內開始營運，加上桃園捷運路網持續建構中，交通做好之後，都市發展才有底氣。

蔡英文表示，所有投資最貴的就是交通建設，很多人說她一定負債很多、債留子孫，但從2016年至今她已還債8000多億，今年還要再還1000多億，是23年以來還債最多的一年，她不只是還債，也持續進行國家所需要的建設，至於錢從哪裡來？她說，2015年、執政前全台總稅收是2.1兆，而去年為3.2兆，今年10月底已達3兆，一定會超過去年，國家財政好除了還債，就是做公共建設，也投資青年、人才、長兆、0到6歲國家一起養等政策，培養實力、讓國家可以長久。

蔡英文強調，既然已經開始了，就不要停下來，拜託大家讓賴清德繼續接棒，繼續把國家做得更好、基礎打得更穩，而賴提出的「桃竹苗大矽谷計畫」，希望在現有的產業及科技基礎上，將桃竹苗打造成為最大科技聚落，除了會繼續最關鍵的交通建設，也打造好的生活環境，讓人才願意在此匯流聚集。

蔡英文總統（前排右三）由行政院副院長鄭文燦（前排左三）陪同，到桃園市虎頭山明倫三聖宮參香，為黨內立委鄭運鵬（前排左二）、立委參選人范綱祥（前排右一）拉抬聲勢。（記者鄭淑婷攝）

蔡英文總統（前排左三）由行政院副院長鄭文燦（前排左二）陪同，到桃園市虎頭山明倫三聖宮參香，為黨內立委鄭運鵬（前排左一）、立委參選人范綱祥（前排右一）拉抬聲勢。（記者鄭淑婷攝）

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