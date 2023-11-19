再批黃珊珊！ 凌濤：若「藍白合」破局你就是罪魁禍首

國家政策研究基金會副執行長、國民黨桃園市議員凌濤今日在中常會後受訪時痛批，若民眾黨主戰派要自己用自己的科學解讀，不會被中間選民、統計學界認同。（記者林哲遠攝）

2023/11/19 11:27

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨與民眾黨2024「藍白合」懸而未決，昨日兩黨因對統計誤差範圍的認知上有歧見，導致瀕臨破局。對此，國家政策研究基金會副執行長、國民黨桃園市議員凌濤今（19）日在中常會後受訪時痛批，若民眾黨主戰派要自己用自己的科學解讀，不會被中間選民、統計學界認同。他更點名民眾黨競選總幹事黃珊珊，若藍白合破局，她就是罪魁禍首。

談及藍白合進度，凌濤表示，昨天協商沒有結果後，到今天為止核心幕僚都有在接觸，「我們再次呼籲，藍白共識第三點統計誤差數字是白紙黑字寫出來的，若民眾黨主戰派要自己用自己的科學解讀，我相信不會被中間選民、統計學界認同」。

凌濤直言，所有要參選的候選人，都是對藍白二會上的六點共識每一個字都精準確認後才簽名，昨天民眾黨幕僚開記者會，他們顯然沒有了解統計學的抽樣誤差、統計誤差的細節，都在用政治語言來解讀，所有中間選民幾乎是一面倒都大炸鍋。

「怎麼可能抽樣誤差3％不是正負3%呢？若民眾黨又要持續針對誤差範圍繼續用創意解讀，」凌濤抨擊，他們的支持度只會反映在民調上，繼續往下掉。

凌濤也呼籲，從今天中常會到下週三中常會，剩下3天的關鍵，這是藍白合最大關鍵，希望民眾黨 領導人能看到民意的渴求就是藍白合。「不希望有主戰派在繼續破壞藍白合，競選總幹事黃珊珊在過程中要來破壞藍白合是不見容台灣民意的方向。」

黃珊珊昨天還出來說她自己是科學務實，凌濤怒嗆，「我就請問你的統計誤差，是科學課本上的？還是你黃珊珊的科學？如果這些主戰派要持續包覆著柯文哲，我覺得所有藍白合破局的罪魁禍首就是黃珊珊。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法