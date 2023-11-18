談拒民調專家簽名！黃珊珊：簽了等於賣身契 不同意的不能吞了

民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊（左）為桃園市立委參選人賴香伶（右）站台。（記者周敏鴻攝）

2023/11/18 23:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊今晚出席民眾黨桃園市立委參選人賴香伶造勢活動，談到藍白合過程已讓她3天睡不著了，她說，「不是誰故意不要合」，她拒讓民調專家簽名，是因為簽下去，就等於簽了1張賣身契，身為總幹事，「承諾的要說到做到，不同意的也不能吞了」。

黃珊珊指出，柯文哲常說，每次下鄉都聽到民眾說，「日子難過，民進黨很糟糕，你們一定要合作」，但藍白合要選的是總統大選最強的候選人，而不是選啦啦隊較多的那一隊，所以國民黨之前提出的「日本模式」、「德國模式」都被拒絕。10月中柯陣營提出盼能全民調，顯示柯陣營一直都很有誠意，也才會有後續，將可接受的民調都拿出來討論，因為比都是數字，根本不用吵。

「若一位候選人要靠讓到6％才能取勝，令人懷疑怎打總統大選？怎跟民進黨對抗？」黃珊珊說，她拒讓民調專家簽名，是因為以柯陣營提出的標準，雙方的結果應是平手；國家大義前，她沒有個人好惡，且態度非常清楚，該怎麼做就怎麼做，問題絕不是出在柯文哲，而是「怎麼會讓你之後，還讓得不夠多」；民眾黨保持善意，希望在國家大義前提下，繼續好好協商，現在藍營許多人還在罵，若要藍白合作、將來還要共組聯合政府，雙方就該保持互相的善意。

民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊（左2）出席黨籍桃園市立委參選人賴香伶（左3）造勢活動。（記者周敏鴻攝）

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