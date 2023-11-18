藍白合影響立委選情？ 賴香伶：不會因總統合作有退讓、調整問題

民眾黨立委、桃園五選區立委參選人賴香伶認為自己與國民黨對手呂玉玲的差距，並不是很大。（賴香伶提供）

2023/11/18 23:18

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合總統候選人卡關中，總統合不合是否會影響國民黨、民眾黨區域立委選舉的佈局？民眾黨立委、桃園五選區立委參選人賴香伶表示，「目前我與國民黨對手呂玉玲的差距，也不是很大，」賴香伶分析，由於是三腳督，也會讓她跟呂的差距更小，不會因爲總統的合作，導致區域立委的參選做調整、退讓的問題。

賴香伶表示，看到這次有關柯侯、侯柯的對比民調結果，確實柯大勝，好幾個民調都超過6％以上，相信基層民意很清楚「希望柯正」，但今天看起來目前協商無共識，而柯也希望繼續展現誠意。

「我認為，國民黨若真提出要讓6％才算公平遊戲規則，這對於大家在數字、民意上的考驗都很大，」賴香伶強調，希望回歸之前協議的內容，照公平、客觀對比出來的數字做決定，這才符合民意，也符合大家希望藍白合作基於公平、公正、誠信的原則。

被問及藍白合破局或成功是否會影響到她的地方選舉？賴香伶則說，「我們要在地方上扎根，要在關鍵的選區沒有提名，是很難讓政黨繼續發展的。」當時桃園這個選區，還有2026年的選舉，若現在藍白合在總統層次的合作，導致地方上民眾黨不投入選舉，在策略上也不對。

「目前我與國民黨對手呂玉玲的差距，也不是很大，」賴香伶分析，由於是三腳督，也會讓她跟呂的差距更小，不會因爲總統的合作，導致區域立委的參選做調整、退讓的問題。

賴香伶也提到，像陳琬惠委員那個選區，只有她是現任立委，加上她的勝率上也比較高一些，也相信她的專業一定會在選票上很清楚反映。「我這區，我和呂玉玲都是現任立委，在國會表現上有個別特色，但在地方經營上呂確實比較深厚。」

被問及呂是否有向她施壓？賴香伶坦言，大家互相都會講一下，「我是跟她說，這個區很多年輕人，若換一個年輕立委來做，也能讓這個選區帶來新的改變。至於我有沒有要跟他誰讓誰，到現在來講，我認為不是沒有機會贏的。」

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