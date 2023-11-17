解決虎頭山攤販佔用道路問題 桃市府擬設攤集區

虎頭山攤販已經有四、五十年歷史，許多登山客下山後都會順便買一些東西回家。（記者謝武雄攝）

2023/11/17 18:28

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區虎頭山公園攤販已經有4、50年的歷史，假日時候甚至高達200多個攤位，由於長期佔用道路，經常被警方、風景區管理處趨離甚至開單，桃園區藍綠議員都呼籲設置攤集區安置這些攤販，觀光旅遊局長周柏吟則表示，明倫三聖宮前有一大片停車場用地，市府正設法取得，未來會規劃攤集區或商場來安置攤販。

虎頭山公園攤販集中在三聖路往明倫三聖宮的道路兩旁，主要是民眾登山或上香後，回程後會順手買一些物品，攤位則是五花八門，除了日常蔬果外，也有熟食、服飾、登山用品，甚至還有理髮攤位，很多民眾登山後也會買一些蔬果回去，很多攤販都是做了10幾年，也有許多老客戶。

周柏吟表示，目前三聖路在桃信亭以下屬於虎頭山公園範圍，桃信亭以上行政區屬於龜山，攤販如果有違規情形分由風景區管理處會、龜山警分局處理；鑑於許多登山民眾也有購物需求，目前規劃明倫三聖宮前停車場用地設置攤集區，目前正透過容積移轉方式取得停車場用地，待取得一定比例用地後，再由都發基金進場購地，土地取得後會興建停車場並劃出攤集區部分安置攤販。

經濟發展局專門委員簡偉崙，桃園市合法攤集區僅中壢、桃園、龍潭夜市、龜山中和南路攤集區，由於攤集區須公告卅天，但考量三聖宮為山路並無替代道路，因此不可能公告道路兩旁在特定時段為攤集區。

此外攤販也自發性成立「桃園虎頭山商業聯合會」，共有160多個攤販加入組織，由前桃園縣議員廖輝星擔任會長；廖輝星說，會員每年繳交3000元給聯合會，聯合會每逢假日會安排人員指揮交通，另外每年也會辦理3次淨山活動，還給虎頭山乾淨面貌，也要求會員攤位位置也不得占用道路以免影響交通。

包含民進黨議員李光達、余信憲，國民黨議員詹江村都認為虎頭山的攤販不是一天形成的，畢竟虎頭山公園是桃園市後花園，提供休憩、健行、登山的場地，建議市府用輔導代替取締，儘快完成攤集區設置。

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