北橫攝影比賽 天櫻晴空眺望、角板山梅花蝶影奪金賞

「2023北橫攝影比賽」實體相片組金賞獎「天櫻晴空眺望」。（風管處提供）

2023/11/16 23:26

〔記者李容萍／桃園報導〕北橫沿線自然景觀因海拔高低而變化萬千、色彩明麗，令人印象深刻。桃園市政府風景區管理處持續推廣此美景， 今年續辦「北橫攝影比賽」，分「實體相片組」與「網路平台組」2組，歷經2個月徵件，累計參賽作品共472件，風管處今（16日）在虎頭山創新園區舉辦頒獎典禮，2組的金賞獎得主分由潘丁榮、吳素琴，以作品「天櫻晴空眺望」及「角板山梅花蝶影」脫穎而出，各獲獎金5萬及4萬元。

風景區管理處處長廖育儀表示，北橫沿線四季如畫，不同季節各有不同的山林風貌，春天櫻花盛開為拉拉山帶來一片片夢幻粉色、冬天梅花綻放讓造訪角板山的遊客可以體驗寒梅似雪之意境；北橫攝影比賽迄今已邁入第5年，期盼能透過大家的鏡頭，讓更多人窺見北橫一年四季不同的美，歡迎民眾實際造訪捕捉北橫磅礡山河與季節交替之山光明媚。

今年「實體相片組」參賽件數242件、「網路平台組」參賽件數230件，各組分別評選出金賞獎1名、銀賞獎1名、銅賞獎1名以及優選5名。在頒獎典禮後，現場也同步展開北橫風景攝影展，將展至27日，歡迎市民前來虎頭山創新園區多功能展覽館1樓欣賞各路好手的攝影作品！

「2023北橫攝影比賽」網路平台組金賞獎「角板山梅花蝶影」。（風管處提供）

「2023北橫攝影比賽」由風管處長廖育儀（左4）頒獎。（風管處提供）

「2023北橫攝影比賽」得獎作品。（風管處提供）

「2023北橫攝影比賽」得獎作品。（風管處提供）

「2023北橫攝影比賽」得獎作品。（風管處提供）

「2023北橫攝影比賽」得獎作品。（風管處提供）

「2023北橫攝影比賽」得獎作品。（風管處提供）

「2023北橫攝影比賽」得獎作品。（風管處提供）

「2023北橫攝影比賽」得獎作品。（風管處提供）

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