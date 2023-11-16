桃市「地下宮殿」+1 中壢運動公園區段徵收工程滯洪池動工

桃園市「中壢運動公園區段徵收工程─滯洪池工程」完工模擬圖。（桃市府工務局提供）

2023/11/16 21:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「中壢運動公園區段徵收工程」今（16日）下午舉辦滯洪池工程動工典禮，工程內容包含新建滯洪池、揚水站、下水道箱涵、匯流井及集水井，以及既有管線改善遷移等，用地面積約2.1公頃，長向最大約250公尺，寬度約94公尺，開挖深度約12公尺，滯洪水量為7.69萬噸，工程總經費約10億9853萬元，預計2026年下半年完工。

桃園市長張善政出席動工典禮表示，中壢運動公園區段徵收面積非常大，是中壢未來發展非常重要里程碑，為了讓整個區域不要受淹水之苦，要先把滯洪池做好，此座滯洪池採地下化設置，上方建構綠地休憩空間，下方則是大型滯洪池，類似「地下宮殿」，儲水容量非常大，在大雨時可將大量雨水存於滯洪池中，待大雨過後，抽水馬達再排放至旁邊的溪流，是一項不可或缺的安全工程，完工後交由中壢區公所管理。

張善政說，此座滯洪池不只可以保障未來完工後的中壢運動公園，還有協助周圍區域的排水、避免淹水等功能，因此除了期待中壢運動公園早日完工，市民可以到此運動休憩，附近的區域也可望被帶動發展。

市府工務局長汪在宙說，近年氣候變遷及季節性驟雨頻繁，每逢強降雨易造成黃屋庄溪流域周邊淹水，正在開發中的中壢運動公園基地，就位在黃屋庄溪上游，為一併解決此區域淹水問題，在園區用地興建大型滯洪池調節洪峰，工程新建各項排水系統及設施，以及既有管線改善與配合高壓電塔遷移等，可滿足當地及黃屋庄溪部分河段排水需求。

汪說，中壢運動公園區段徵收工程範圍涵蓋中壢後站，包括環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等區塊，總面積約72公頃，計畫包含住宅區、商業區、加油站專用區、宗教專用區、公園、兒童遊樂場、綠地、體育場、停車場、學校、機關、變電所、地下管線及道路等，預計2025年上半年竣工，提供市民多元的休閒運動場域。

包括立法委員張育美、魯明哲、市議員吳嘉和、梁為超、張曉昀、彭俊豪、謝美英、地政局長蔡金鐘、水務局副局長耿彥偉、中壢區長李日強、新建工程處長呂紹霖等人均出席活動。

桃市長張善政（左5）等人執鏟主持「中壢運動公園區段徵收工程─滯洪池工程」動工儀式。（記者李容萍攝）

桃園市「龍山埤塘生態公園」下池宛如地下宮殿，由RC構造及雨水積磚組成，可儲水約2萬立方公尺。（資料照，桃市水務局提供）

桃園市「龍山埤塘生態公園」下池宛如地下宮殿，由RC構造及雨水積磚組成，可儲水約2萬立方公尺。（資料照，桃市水務局提供）

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