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桃市推廣在地苦茶油 首屆「龍潭茶油節」風味品評結果出爐

龍潭區農會推廣在地苦茶油，辦理首屆「龍潭茶油節」風味評比競賽。（記者李容萍攝）

龍潭區農會推廣在地苦茶油，辦理首屆「龍潭茶油節」風味評比競賽。（記者李容萍攝）

2023/11/16 21:19

〔記者李容萍／桃園報導〕苦茶油自古就被視養護及保健腸胃的聖品，又稱「東方橄欖油」，桃園市龍潭、楊梅、龜山、大溪等區域，皆是油茶樹重要產地，龍潭區農會今（16日）舉辦首屆「龍潭茶油節」國產苦茶油風味品評，聚集在地油茶農參賽，計有參品點數47點（每點12罐成品苦茶油，每罐500毫升），依苦茶油風味品評進行感官品評，下午揭曉金質獎、銀質獎，另於17日晚上在桃群餐廳舉辦龍潭茶油節暨產業文化嘉年華活動中頒獎。

龍潭區農會總幹事湯明吉說，龍潭區自60年代開始種植油茶樹且是原生種小果油茶樹，是桃園市最大產區，龍潭氣候溫和溼潤加上獨特的紅土壤地質富含礦物質，丘陵山坡地形排水性好，適合油茶樹生長。初榨的苦茶油營養成份高且帶有堅果香氣及風味，不論是冷壓或熱壓製成的苦茶油，品質都極佳。為推廣在地苦茶油，舉辦辦國產苦茶油風味品評活動，包裝上也設計防偽封籤QR code，讓消費者在選購時，能追本溯源查詢到產品相關資訊。

擔任評審的農業部茶及飲料作物改良場副研究員羅士凱說，龍潭地區的小果油茶，學名為細葉山茶或短柱山茶，特點是果皮纖薄，色澤有綠、黃綠或黃紅色。油茶的採收後處理，尤其是乾燥過程對品質影響最大，風味的形成則取決於榨油的溫度，低溫壓榨產生青蔬果香，高溫壓榨則帶來堅果香，不論採用哪種壓榨方法，產品都保有優質的營養成分，消費者可以根據個人的口味偏好選擇向農會直銷部購買。

至於得獎名單如下：金質獎─黃義文、黃敏村、吳毓舒、義和油坊、鍾戴進、黃璟舞、黃建富、梁訓昌、彭清銘、李自強；銀質獎─黃璟舞、廖任東、蕭家春、黃新鳳、江秀敏、吳毓舒、黃敏村、黃柏勝、梁訓昌。

龍潭區農會推廣在地苦茶油，辦理首屆「龍潭茶油節」風味評比競賽。（記者李容萍攝）

龍潭區農會推廣在地苦茶油，辦理首屆「龍潭茶油節」風味評比競賽。（記者李容萍攝）

龍潭區農會推廣在地苦茶油，辦理首屆「龍潭茶油節」風味評比競賽。（記者李容萍攝）

龍潭區農會推廣在地苦茶油，辦理首屆「龍潭茶油節」風味評比競賽。（記者李容萍攝）

龍潭區農會推廣在地苦茶油，辦理首屆「龍潭茶油節」風味評比競賽，下午揭曉得獎名單。（記者李容萍攝）

龍潭區農會推廣在地苦茶油，辦理首屆「龍潭茶油節」風味評比競賽，下午揭曉得獎名單。（記者李容萍攝）

參賽茶農黃義文（左）、黃璟舞（右）均獲金質獎。（記者李容萍攝）

參賽茶農黃義文（左）、黃璟舞（右）均獲金質獎。（記者李容萍攝）

龍潭區自60年代開始種植油茶樹且是原生種小果油茶樹。（記者李容萍攝）

龍潭區自60年代開始種植油茶樹且是原生種小果油茶樹。（記者李容萍攝）

龍潭區自60年代開始種植油茶樹且是原生種小果油茶樹。（龍潭區農會提供）

龍潭區自60年代開始種植油茶樹且是原生種小果油茶樹。（龍潭區農會提供）

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