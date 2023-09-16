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交通部公布危險路口桃園87處上榜 這裡事故次數居全國第2

桃園區復興路、民生路口因，為全國事故數排名第二的路口。（記者謝武雄攝）

桃園區復興路、民生路口因，為全國事故數排名第二的路口。（記者謝武雄攝）

2023/09/16 20:20

〔記者謝武雄／桃園報導〕交通部依據2020年1月至2023年6月行人事故數據，列出全國1000處優先改善熱點，其中六都共計有400處，桃園就佔了87處達21.75%，其中又以桃園區復興路、民生路口共發生十一件事故、一人死亡、十七人受傷，高居全國第二。

事故件數超過八件區域共有九個路口，包含桃園區復興路、民生路口，復興路、民權路口，三民路二段、民生路口，中正路、莊二街口，三民路三段、中山路口；蘆竹區中正路、南竹路口，中正路、忠孝西路；龍潭區大昌路二段、五福街口；八德區公園路、大智路口；其餘七十六個路口都在五件以下；其中復興路二個路口同時進榜前十名的路口。

如果以行政區來看，最多危險路口非桃園區莫屬，共有卅三處路口進榜，中壢也有廿一處路口進榜、平鎮八處路口進榜、龍潭有六處路口進榜、八德區六處，龜山區六處，蘆竹有五處路口進榜，楊梅也有兩處路口進榜。

市府交通局表示，經調閱交通部平台發現，桃園區復興路及民生路口，主要肇因多為未注意車前狀況及未保持安全距離，而碰撞類型以同向直行擦撞及左轉交叉撞為主，因該路段屬公路總局轄管，交通局已邀集交通局及其相關單位會勘研商改善方案，除了將各方向行穿線退縮及調整為正交外，截角則以槽化方式進行改善，預計11月改善完成。

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