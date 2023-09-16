百神會師遶境！桃園土地公國際民俗藝術節 明搖滾之夜再嗨一波

「土地公國際民俗藝術節」在桃園市政府前廣場「百神會師起駕」，共有123尊土地公會師，張善政以市長身分抱著市公參加儀式。（記者謝武雄攝）

2023/09/16 20:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕「2023土地公國際民俗藝術節」今天在桃園市政府前廣場舉行「百神會師起駕儀式」，上百尊土地公神明從市府出發遶境，祈求桃園風調雨順；晚上在永和市場停車場則有精彩土地公文化之夜。明天還有土地公搖滾之夜、祈龜求壽桃、土地公捏麵人DIY。

桃園市長張善政說，今年的土地公國際民俗藝術節，有123尊全台與國外的土地公會師桃園，共同參與遶境踩街活動，達成「百神遶境、千人踩街、萬人祈福」的盛況，並感謝佛教蓮社明靄法師為桃園祈福，期盼桃園風調雨順、國泰民安。

文化局長邱正生說，為期2日的土地公國際民俗藝術節，以回到土地根本為主題，恭請日本沖繩土地君駐駕，更有廈門仙岳山福德廟、馬來西亞大伯公廟、新加坡榜鵝土地公廟等國際性宮廟共同參與，期待透過土地公信仰，展現桃園多元城市意象，今年更恭請八德霄裡玉元宮玉皇大帝御賜王令牌給參與的每尊土地公，為土地公的神格加官晉祿。

土地公國際民俗藝術節除舉辦遶境踩街之外，連續兩晚都有音樂活動，今晚的邀請鳳鳴齋國樂團、沖繩三線琴、沖繩EISA太鼓、民歌手李麗芬、殷正洋、金智娟，以民歌串連台日藝術表演，吸引許多民眾到場。

至於搖滾之夜則邀請海風樂團與沖繩EISA太鼓、小男孩樂團、AcQUA源少年、黃偉晉，以年輕、本土搖滾為主軸，將土地公文化向下扎根；另有土地公捏麵人DIY、祈龜求壽桃等體驗活動，活動詳情可上「土地公國際民俗藝術節」臉書粉絲專頁查詢。

土地公國際民俗藝術節「百神會師起駕儀式」。（記者謝武雄攝）

123尊土地公會師，浩浩蕩蕩遶境。（記者謝武雄攝）

123尊土地公會師，浩浩蕩蕩從桃園市府前廣場出發遶境。（記者謝武雄攝）

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