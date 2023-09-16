為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

出席蘆竹一號社宅入厝典禮 張善政參訪住戶：期盼住得安心

桃園市長張善政出席蘆竹一號社宅入厝典禮，希望住戶都能有優質溫暖的居住環境。 （記者闕敬倫攝）

桃園市長張善政出席蘆竹一號社宅入厝典禮，希望住戶都能有優質溫暖的居住環境。 （記者闕敬倫攝）

2023/09/16 19:38

〔記者闕敬倫／桃園報導〕桃園市長張善政今天（16日）出席「桃園市蘆竹一號社會住宅入厝典禮」，蘆竹一號社宅是目前已入住的11處社宅之一，可容納114戶。張善政到場祝賀新居落成，希望所有住戶都能有優質溫暖的居住環境。

蘆竹一號社宅內部結合多元社會福利空間桃園市社會住宅服務中心持續透過「具溫度的社宅計畫」，關懷全齡照顧與社區營造發展，如舉辦假日社區聯合市集活動、樂齡健康講座及親子益智趣味遊戲等活動，打造與地方共融的社宅環境。

桃園市政府統計，桃園市社宅住服中心今年第二季在關懷、訪視社宅住戶方面，次數高達8067次，包含安排居家送藥、送餐服務，社工服務及其他社政服務等，提供全面性的支援照顧，為社宅民眾打造一個溫馨、溫暖的家園。

張善政指出，過去社會住宅有品質堪慮的印象，但現在社會住宅品質都相當好，桃園社宅更提供多元創新的居住服務，包括持續導入公托中心、關懷據點等社會福利機構，也讓入住社宅的朋友就近可以獲得照護。

張善政說，迄今市府已啟動11處社會住宅，持續興建中，蘆竹一號社宅內部設計空間採光良好，一樓設有閱覽室及多功能公共空間，二樓設置健身房、韻律教室及交誼廳，整體規劃完善，是相當優質的社會住宅。

張善政會後參訪許姓住戶一家人，互動、關懷居住狀況與使用情形，中午一同享用許太太準備的拿手家常菜「炒米粉」，他贈送音樂盒給住戶孫女，期盼在友善的社會住宅環境下，居民能夠住得安心。

蘆竹一號社宅是目前桃園市已入住的11處社宅之一，可容納114戶。（記者闕敬倫攝）

蘆竹一號社宅是目前桃園市已入住的11處社宅之一，可容納114戶。（記者闕敬倫攝）

蘆竹一號社宅。 （記者闕敬倫攝）

蘆竹一號社宅。 （記者闕敬倫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桃市楊梅1號社宅公益棟已完工 社大分校、市民活動中心啟用
2023/09/14 16:09

桃市楊梅1號社宅公益棟已完工 社大分校、市民活動中心啟用
台北文山景豐一區社宅上樑 提供90戶、預計明年9月完工
2023/09/08 12:23

台北文山景豐一區社宅上樑 提供90戶、預計明年9月完工

2023台北國際航太暨國防工業展 亞創館正式開展
高雄岡山大鵬九村社宅興建625戶 2026完工啟用
2023/09/04 10:50

高雄岡山大鵬九村社宅興建625戶 2026完工啟用
中和保二總隊都更案增467戶社宅 2028年完工
2023/08/27 17:30

中和保二總隊都更案增467戶社宅 2028年完工

男人的痛 PP品牌週聽到了
桃園龜山首推2社宅！興建420戶 預計2028完工
2023/08/09 17:49

桃園龜山首推2社宅！興建420戶 預計2028完工
桃園蘆竹區A10、大興段社宅招標10次7/14終決標 估2027完工
2023/07/28 14:47

桃園蘆竹區A10、大興段社宅招標10次7/14終決標 估2027完工
桃園市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播