出席蘆竹一號社宅入厝典禮 張善政參訪住戶：期盼住得安心

桃園市長張善政出席蘆竹一號社宅入厝典禮，希望住戶都能有優質溫暖的居住環境。 （記者闕敬倫攝）

2023/09/16 19:38

〔記者闕敬倫／桃園報導〕桃園市長張善政今天（16日）出席「桃園市蘆竹一號社會住宅入厝典禮」，蘆竹一號社宅是目前已入住的11處社宅之一，可容納114戶。張善政到場祝賀新居落成，希望所有住戶都能有優質溫暖的居住環境。

蘆竹一號社宅內部結合多元社會福利空間桃園市社會住宅服務中心持續透過「具溫度的社宅計畫」，關懷全齡照顧與社區營造發展，如舉辦假日社區聯合市集活動、樂齡健康講座及親子益智趣味遊戲等活動，打造與地方共融的社宅環境。

桃園市政府統計，桃園市社宅住服中心今年第二季在關懷、訪視社宅住戶方面，次數高達8067次，包含安排居家送藥、送餐服務，社工服務及其他社政服務等，提供全面性的支援照顧，為社宅民眾打造一個溫馨、溫暖的家園。

張善政指出，過去社會住宅有品質堪慮的印象，但現在社會住宅品質都相當好，桃園社宅更提供多元創新的居住服務，包括持續導入公托中心、關懷據點等社會福利機構，也讓入住社宅的朋友就近可以獲得照護。

張善政說，迄今市府已啟動11處社會住宅，持續興建中，蘆竹一號社宅內部設計空間採光良好，一樓設有閱覽室及多功能公共空間，二樓設置健身房、韻律教室及交誼廳，整體規劃完善，是相當優質的社會住宅。

張善政會後參訪許姓住戶一家人，互動、關懷居住狀況與使用情形，中午一同享用許太太準備的拿手家常菜「炒米粉」，他贈送音樂盒給住戶孫女，期盼在友善的社會住宅環境下，居民能夠住得安心。

蘆竹一號社宅是目前桃園市已入住的11處社宅之一，可容納114戶。（記者闕敬倫攝）

蘆竹一號社宅。 （記者闕敬倫攝）

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