出席桃市立委參選人劉仁照問政說明會 鄭文燦：盼讓立委年輕化

行政院副院長鄭文燦（右）為民進黨桃園市第5選區立委參選人劉仁照（左）站台。（記者周敏鴻攝）

2023/09/16 19:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕行政院副院長鄭文燦下午前往桃園市平鎮區廣仁市民活動中心，為民進黨桃市第5選區立法委員參選人劉仁照站台，他強調，劉仁照從政後展現會計專業，相信劉已做好當好立委的準備；桃園市因台商回流投資多，工作機會增多，讓年輕人比例愈來愈高，支持者也該讓「立委年輕化」，不要讓桃園進步的腳步停下來。

劉仁照下午舉辦問政說明會，向支持者說明「青年房貸加碼、推動長照3.0」等主張，他說，好的團隊才能帶動台灣、帶動桃園持續發展，總統選賴清德、立委投劉仁照，讓有經驗、有理念的民進黨繼續推動經濟發展；多位民進黨民代也來站台，其中第桃市3選區立委參選人彭俊豪呼籲民眾要團結支持劉仁照，改變平鎮、龍潭區多年來把持在特定家族手中的現狀。

鄭文燦也呼籲支持者送劉仁照進立法院，他說，劉是桃市議會裡唯一的會計師、也是目前各黨提名參選人中唯一的會計師，有審查政府預算的專業、知道錢要怎麼用才符合預算的精神，讓劉進立法院定能為國家財政好好把關。

鄭文燦還說，前總統馬英九8年任內債務成長1.7兆，蔡英文總統任內到目前僅增加4000多億元，政府財政改善，才有力量推更多福利政策，包括育兒津貼、長者福利等，讓劉仁照當立委，將能協助福利政策一項一項落實；好的公職人員應真心為地方服務、完成每項建設，「口水會結束，建設會留下」，劉有責任感、有專業、敬業又樸實，能讓民眾放心託付。

行政院副院長鄭文燦（右四）為民進黨桃園市第五選區立委參選人劉仁照（左三）站台。（記者周敏鴻攝）

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