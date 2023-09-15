前瞻8000萬元到位 重現角板山樟腦重鎮風華

角板山樟腦收納所是全台唯一日治時期遺留下的樟腦收納所，展出相關的史蹟。（記者謝武雄攝）

2023/09/15 23:09

〔記者謝武雄／桃園報導〕復興區的角板山更曾經是台灣伐樟製腦的重要集散地，為重現當時場景，桃園市政府以「北橫故事-角板山觀光場域再造計畫」申請前瞻計畫獲得8000萬元補助，將作為角板山園區修復及展示空間更新，預計明年底完工，並導入現代科技，帶領民眾從不同的角度體會角板山的歷史與美景。

桃園市政府風景區管理處長廖育儀表示，8000萬元經費，其中6500萬元進行「建築修復及戶外景觀案」，將修復樟腦收納所、整理回字館、角板山行館及周邊景觀環境改善；另外1500萬元則是「展示更新案」。

其中樟腦收納所將依原貌修復外觀、隔間，並針對損壞木結構抽換補強，另為保護原木構造，將保留既有鋼構棚架；另回字館配合委外營運使用整理內部空間；角板山行館將既有展示空間重新整理。

針對修復、整理後的樟腦收納所、角板山行館、回字館，擬導入現代科技及藝術，帶領民眾從不同的角度體會角板山的歷史與美景，透過修復歷史場域，提供互動性、趣味性等故事展示，提供遊客嶄新的角板山園區遊憩內容。

廖育儀也提到，角板山樟腦收納所是全台唯一日治時期遺留下的樟腦收納所，當時台灣曾經是世界最大的樟腦產地，大量的原始樟樹林使得台灣佔全球產量的70%，而復興區的角板山更曾經是台灣伐樟製腦的重要集散地；將角板山周邊山區採集的樟腦收集後，以輕軌台車運送到大溪轉運，是日治時期樟腦產業和專賣制度的見證。

市府是以「北橫故事-角板山觀光場域再造計畫」獲交通部觀光局「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌」補助，核定經費8000萬元，全案正進行招標作業，預計明起底完工，後年初開放啟用。

角板山樟腦收納所是全台唯一日治時期遺留下的樟腦收納所。（記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法