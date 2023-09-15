航空城安置住宅明年底交屋 今年底設樣品屋

航空城安置住宅，年底將提供實品屋給住戶參觀，圖為大三房格局。（住宅處提供）

2023/09/15 16:45

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城區段徵收工程全面趕工，至於安置住宅部分，共有11個街廓、50棟建物、1925戶，預計明年9月起陸續完工、驗收，並自12月起陸續點交，今年底將推出實品屋供民眾參觀。

航空安置住宅共1925戶，其中，機場園區（蛋黃區）1067戶，鄰近大華國小，距離學校用地一公里，鄰接蘆竹區宏竹路、大竹南路、南青路，10分鐘可達高鐵站。

附近地區（蛋白區）興建安置住宅858戶，共有3個基地，一是桃園機場捷運A18站基地，距離高鐵桃園站1公里，屬於高鐵生活圈，機能完善，將提供548戶；二是機捷A11坑口站基地，位於捷運站東南側300公尺，鄰近山腳國中，將興建104戶；三是桃捷綠線G17站基地，位於大園區中正東路一段，鄰近國道二號，將興建206戶。

市府都市發展局長江南志強調，安置住宅包含衛浴設備、廚具、地磚、天花板、油漆，民眾添購家具就能入住；另大園區議員徐其萬、游吾和都質疑，安置住宅發包未包含道路，恐面臨「有房無路」窘況，都發局已經完成安置住宅基地內道路、周邊道路介面整合，周邊道路工程亦正進行中，一定會在安置住宅完工前跟周邊既有道路作連結，提供住戶完整的交通機能。

住宅發展處也提到，年底會針對其中一棟房屋，事先會針對各種房型完成實品屋裝潢，讓民眾參觀，事先規劃要使用家具，由於房屋尚未拿到使照，因此參觀的過程都要戴工地安全帽。

江南志強調，市府聘僱專業技師常駐工地，監督鋼筋的綁紮、混凝土的取樣和澆灌，確保安置住宅的施工品質，在浴室、露台及屋頂等特別須要重視防水工程，結構體完成後都會進行試水。

航空城安置住宅，年底將提供實品屋給住戶參觀，圖為二房格局。（住宅處提供）

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