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首頁　>　桃園市

桃市中壢國小停車場即起到9月底免費停 10月起周邊7里民眾月租8折

桃園市長張善政（左5）主持中壢國小地下停車場啟用典禮。（記者周敏鴻攝）

桃園市長張善政（左5）主持中壢國小地下停車場啟用典禮。（記者周敏鴻攝）

2023/09/15 12:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府斥資9.88億元重建中壢國小校舍並新建停車場，第1期工程範圍包括地下1層停車場、地上5層校舍，已完工啟用，其中停車場明起到9月底試營運，開放免費停車，10月1日起正式營運，小型車臨停每小時40元、每日最高上限280元。

桃園市長張善政上午主持中壢國小地下停車場啟用典禮，他說，中壢國小位於中壢的核心地區，停車場啟用後，將能有效紓解周邊的停車需求，停車場周邊的石頭、中建、中榮、中壢、東興、北安、新勢等7個里民眾，正式營運後可享有月租3000元優惠價。

停車場目前提供汽車格119席、機車格141席，市府交通局長張新福說，停車場加強友善標示，停管設備採用智慧3D車牌辨識系統、車位在席、智慧電子收費系統、雲端月租系統、綠能置慧充電樁等設施，另考量學生安全，停車場還停供家長接送優免，並劃設場內安全人行道、加強安全警示旗幟、架設挑空區防墜網等。

重建中壢國小校舍、新建停車場第2期工程，範圍為操場與地下1層停車場，預計明年9月底可完工，屆時停車場的空間，將增加為汽車格310席、機車格280席。

中壢國小地下停車場即起免費試營運到9月底。（記者周敏鴻攝）

中壢國小地下停車場即起免費試營運到9月底。（記者周敏鴻攝）

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