大直鄰損殷鑑不遠 桃市展開工地巡檢並公布結果

針對深開挖工地，桃園市政府建立巡檢制度，並公布開挖結果。（記者謝武雄攝）

2023/09/14 19:33

〔記者謝武雄／桃園報導〕基泰營造位於台北市中山區大直街建築工地7日晚間施工造成鄰房建物坍陷，引發軒然大波，台北市政府決定體檢全市工地，並公布體檢結果；對此，桃園市政府除出版鄰損手冊作為依據外，也自本週五起委託專業公會派員展開巡檢作業，巡檢的結果也會公布，希望能發揮預警作用。

市府建築管理處長莊敬權表示，「建築工地深開挖巡檢作業」實施對象為開挖總深度（含基礎）在9公尺以上，或地下層開挖超過2層之建築物或開挖範圍達3000平方公尺之建築工程，全市符合規定共有205處工地，此外有鄰損爭議工地也列入優先巡檢；巡檢方式是由建管處協調桃園市結構技師、土木技師及建築師公會派員至工地，如有缺失專業人員也會提出建議改善事項，工地須於期限內改善完成後申請複檢，而所有過程都會公布在網站上，確保消費者權益。

至於巡檢項目包含地下室開挖支撐系統、擋土措施、安全觀測系統（儀器數量、安裝位置、配置圖、觀測頻率及管理值）是否符合施工計畫，安全觀測系統數值有無異常，另觀察擋土壁體是否異常漏水、包泥沙及孔洞、開挖面是否有上舉、隆起及砂湧等現象，最後則是檢查帆布護籬、斜籬、防護網、安全圍籬、安全走廊等工安管理是否完善。

市議員黃瓊慧表示，從基泰營造大直工地事件，可以看出深開挖過程屬於變數多、風險高階段，稍有不慎就可能釀成重大財產損失，而最近接觸工地施工鄰損事件，也建議市府能夠建立標準作業程序及預警制度，才能事先防範。

市議員朱珍瑤也提到，接觸許多鄰損事件，發現深開挖風險很大，也希望建管處能夠將工地巡檢列入常態性業務，巡檢的結果除上網公告外，對於有風險的工地，也要建立管理機制，必要時可要求工地停工，降低風險及災害損失。

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