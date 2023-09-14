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土地公國際民俗藝術節 16日登場百神會師起駕

「2023土地公國際民俗藝術節」16、17日登場，首日將於桃市府前廣場舉辦百神會師起駕儀式、新永和市場旁停車場舉辦主獻大典，並有一系列相關活動，警方將針對活動周邊路段進行交通疏導管制。（桃園警分局提供）

「2023土地公國際民俗藝術節」16、17日登場，首日將於桃市府前廣場舉辦百神會師起駕儀式、新永和市場旁停車場舉辦主獻大典，並有一系列相關活動，警方將針對活動周邊路段進行交通疏導管制。（桃園警分局提供）

2023/09/14 17:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2023土地公國際民俗藝術節」16（週六）、17日（週日）登場，首日將於桃市府前廣場舉辦百神會師起駕儀式、新永和市場旁停車場舉辦主獻大典，並有一系列相關活動，預計湧入人、車潮，桃園警分局表示，將投入警力針對活動周邊路段進行交通疏導管制，主辦單位也自行協調桃園義交中隊支援，呼籲民眾配合員警及義交人員指揮。

由桃園市文化基金會主辦的「土地公國際民俗藝術節」，16日下午1點於桃市府前廣場舉辦百神會師起駕儀式，沿途行經桃園區中山路、中山東路、三民路、中央街後進入新永和市場停車場，總長約3.2公里、估計步行約90分鐘，參與的宮廟陣頭約100多團，下午3點半至晚上9點半，接續舉辦主獻大典、土地公文化之夜、一心歌仔戲演出；17日下午2點到晚上9點半，同樣在新永和市場旁停車場舉辦祈龜求壽桃、土地公捏麵人DIY、土地公搖滾之夜，2天的活動均有市集。

警方表示，活動期間將投入警力針對周邊道路進行交管，此外，主辦單位申請新永和市場週邊部份道路開放紅黃線停車，包括中央街紅黃線（青溪一路至民光東路路段）、青溪二路紅黃線（中央街至朝陽街路段） 、青溪三路紅黃線（中央街至日光路路段）、朝陽街紅黃線（青溪一路至民光東路路段） 、日光路紅黃線（青溪一路至青溪三路路段）等路段，民眾及工作人員可多加利用。

「2023土地公國際民俗藝術節」16、17日登場，首日將於桃市府前廣場舉辦百神會師起駕儀式、新永和市場旁停車場舉辦主獻大典，並有一系列相關活動，警方將針對活動周邊路段進行交通疏導管制。（桃園警分局提供）

「2023土地公國際民俗藝術節」16、17日登場，首日將於桃市府前廣場舉辦百神會師起駕儀式、新永和市場旁停車場舉辦主獻大典，並有一系列相關活動，警方將針對活動周邊路段進行交通疏導管制。（桃園警分局提供）

「2023土地公國際民俗藝術節」16、17日登場，首日將於桃市府前廣場舉辦百神會師起駕儀式、新永和市場旁停車場舉辦主獻大典，並有一系列相關活動，警方將針對活動周邊路段進行交通疏導管制。（桃園警分局提供）

「2023土地公國際民俗藝術節」16、17日登場，首日將於桃市府前廣場舉辦百神會師起駕儀式、新永和市場旁停車場舉辦主獻大典，並有一系列相關活動，警方將針對活動周邊路段進行交通疏導管制。（桃園警分局提供）

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