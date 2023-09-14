為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

活化老城區 桃市改善桃園國小、77藝文町人行環境

桃園市政府優先推動「民權路X成功路-藝文生活通學步道」計畫。（圖由都發局提供）

桃園市政府優先推動「民權路X成功路-藝文生活通學步道」計畫。（圖由都發局提供）

2023/09/14 16:46

〔記者謝武雄／桃園報導〕為改造桃園老城區的通學環境，桃園市政府優先推動「民權路X成功路-藝文生活通學步道」計畫，選定桃園國小前門通學步道優化，打造桃園國小與77藝文町周邊舒適行人徒步環境，不僅確保學童上學安全環境，更優化了以77藝文町為中心的藝文遊逛空間。

「民權路X成功路-藝文生活通學步道」計畫是由都市發展、文化局、教育局、交通局、工務局共同規劃，主要是以桃園國小前門民權路（中山路至中華路段）、成功路一段（民權路至成功路41巷）之步行環境，進行空間優化計畫，目前在規劃階段收集在地意見，未來擬以降低車速的道路設計，以及增加行人空間至3米寬的規劃，打造桃園國小與77藝文町周邊舒適的行人徒步環境。

都市發展局長江南志表示，在完備整體規劃後，今年底將爭取內政部道路2.0的補助計畫作為桃園市示範計畫，也希望達到拋磚引玉效果，歡迎老城區店家一起發揮創意、老城區的故事讓更多人看見。

江南志表示：「桃園火車站站前是桃園早年重要的商業發展區，也承載了許多老桃園人的回憶，而桃園國小是桃園最老的小學，老城區改造將從桃園國小與77藝文町通學廊道改善為核心揭開序幕，後續將有景福宮周邊人行環境改造和桃園火車站前的交通改善計畫，重現桃園舊城區的紋理，不管是老桃園人，以至於每個桃園人走在站前道上，我桃園我光榮！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高市編列8千萬追加預算改善50校通學步道 已完成20校
2023/09/14 13:33

高市編列8千萬追加預算改善50校通學步道 已完成20校
守護學童上放學安全 高雄推「導護精進方案」
2023/09/14 12:25

守護學童上放學安全 高雄推「導護精進方案」

出遊省荷包！高鐵飯店聯票下殺65折！
東勢通學步道落差半米 前瞻補助1400萬改善
2023/09/07 05:30

東勢通學步道落差半米 前瞻補助1400萬改善
雲林東勢國小通學步道落差逾半米 中央前瞻補助將改善
2023/09/06 20:59

雲林東勢國小通學步道落差逾半米 中央前瞻補助將改善

華南銀行為臺灣選手加油 加碼贊助體操新秀
桃園市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播