活化老城區 桃市改善桃園國小、77藝文町人行環境

桃園市政府優先推動「民權路X成功路-藝文生活通學步道」計畫。（圖由都發局提供）

2023/09/14 16:46

〔記者謝武雄／桃園報導〕為改造桃園老城區的通學環境，桃園市政府優先推動「民權路X成功路-藝文生活通學步道」計畫，選定桃園國小前門通學步道優化，打造桃園國小與77藝文町周邊舒適行人徒步環境，不僅確保學童上學安全環境，更優化了以77藝文町為中心的藝文遊逛空間。

「民權路X成功路-藝文生活通學步道」計畫是由都市發展、文化局、教育局、交通局、工務局共同規劃，主要是以桃園國小前門民權路（中山路至中華路段）、成功路一段（民權路至成功路41巷）之步行環境，進行空間優化計畫，目前在規劃階段收集在地意見，未來擬以降低車速的道路設計，以及增加行人空間至3米寬的規劃，打造桃園國小與77藝文町周邊舒適的行人徒步環境。

都市發展局長江南志表示，在完備整體規劃後，今年底將爭取內政部道路2.0的補助計畫作為桃園市示範計畫，也希望達到拋磚引玉效果，歡迎老城區店家一起發揮創意、老城區的故事讓更多人看見。

江南志表示：「桃園火車站站前是桃園早年重要的商業發展區，也承載了許多老桃園人的回憶，而桃園國小是桃園最老的小學，老城區改造將從桃園國小與77藝文町通學廊道改善為核心揭開序幕，後續將有景福宮周邊人行環境改造和桃園火車站前的交通改善計畫，重現桃園舊城區的紋理，不管是老桃園人，以至於每個桃園人走在站前道上，我桃園我光榮！」

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