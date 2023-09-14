為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

五都捷運公司簽MOU 強化人才交流、技術研發、聯合採購

台北等五都的捷運公司共同簽署「五捷聯盟合作備忘錄」，包含台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政都到場見證。（市府提供）

台北等五都的捷運公司共同簽署「五捷聯盟合作備忘錄」，包含台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政都到場見證。（市府提供）

2023/09/14 17:01

〔記者謝武雄／桃園報導〕捷運已經成為都會區重要大眾運輸工具，包含台北、新北、桃園、台中、高雄等五都的捷運公司今在板橋共同簽署「五捷聯盟合作備忘錄」，將透過人才交流、技術研發、聯合採購等三大面向深化合作，期盼能共同提升捷運營運品質與產業水平。

「五捷聯盟合作備忘錄」是由五都捷運公司代表共同簽署，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市政府秘書長黃崇典到場觀禮；合作備忘錄主要內容為「優化人才導入，加強人才交流，共同培育軌道專業人才」、「共同研發及技術交流，強化專業知能，精進營運品質」及「建立聯合採購機制，共同開發維修備品，降低購置成本」等三大面向。

張善政表示，捷運已成為各大城市重要的運輸工具，具有舒適、準時的特點。因應桃園、新北等縣市陸續興辦捷運工程，相關人才的需求將大幅成長，五都捷運公司共同簽署「五捷聯盟合作備忘錄」，盼能促進人才交流與分享，讓聯盟中的夥伴互相扶持、成長、發揮力量。

張善政分享，台北捷運興建、營運之初，曾遭遇許多難關，包括納莉颱風來襲，造成捷運地下車站嚴重淹水、木柵線列車爆胎問題，這些經驗十分寶貴，日後也可作為提升捷運工程品質參考，而當年曾參與台北捷運興建、營運的人才，後續也逐漸開枝散葉，協助各縣市進行軌道建設。

張善政說，桃捷與「世紀綠能工商」及「龍華科技大學」簽訂「產學攜手合作計畫」合作意向書，盼能有系統地培養軌道運輸專業人才，學生畢業後符合資格者，可優先至五都桃捷公司任職，此外，桃捷爭取「建立5G智慧鐵道運輸及監理環境計畫」經費，成為「全國智慧鐵道雲計畫示範場域」，桃園的經驗將透過五捷聯盟回饋予其他城市。

侯友宜表示，台北捷運木柵線是全台第一條捷運線於1996年通車，如今捷運建設在各大都會蓬勃發展，五都捷運公司簽署「五捷聯盟合作備忘錄」，讓各捷運在規劃、興建時，便能凝聚力量、通力合作，也帶動捷運人才、產業的培育與發展。

蔣萬安指出，台北市捷運建設起步較早，過程中累積許多經驗，期盼透過「五捷聯盟合作備忘錄」進行經驗傳承、分享，同時結合力量，讓台灣的捷運建設更加完善、便利、舒適與貼心。

黃崇典表示，台中捷運興建、營運之時，也曾借助台北、新北、高雄與桃園等縣市的經驗與協助，簽署「五捷聯盟合作備忘錄」對捷運產業、人才、技術等都能有所提升，也讓台灣的軌道建設更加穩健發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
環狀線經營權移交跳票？北捷員工爆仍有200人未歸建
2023/09/04 19:33

環狀線經營權移交跳票？北捷員工爆仍有200人未歸建
北捷中山站線形公園公共藝術「兒童的繽紛世界」 獲保留共識
2023/08/09 16:53

北捷中山站線形公園公共藝術「兒童的繽紛世界」 獲保留共識

科技論壇開放報名 產官學研眾星雲集
5大捷運公司結盟「Metro Taiwan」 交流論壇鎖定「智慧營運」
2023/07/21 16:12

5大捷運公司結盟「Metro Taiwan」 交流論壇鎖定「智慧營運」
捷運公司徵才 錄取率僅4％
2016/12/04 06:00

捷運公司徵才 錄取率僅4％

華南銀行為臺灣選手加油 加碼贊助體操新秀
桃園市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播