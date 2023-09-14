五都捷運公司簽MOU 強化人才交流、技術研發、聯合採購

台北等五都的捷運公司共同簽署「五捷聯盟合作備忘錄」，包含台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政都到場見證。（市府提供）

2023/09/14 17:01

〔記者謝武雄／桃園報導〕捷運已經成為都會區重要大眾運輸工具，包含台北、新北、桃園、台中、高雄等五都的捷運公司今在板橋共同簽署「五捷聯盟合作備忘錄」，將透過人才交流、技術研發、聯合採購等三大面向深化合作，期盼能共同提升捷運營運品質與產業水平。

「五捷聯盟合作備忘錄」是由五都捷運公司代表共同簽署，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市政府秘書長黃崇典到場觀禮；合作備忘錄主要內容為「優化人才導入，加強人才交流，共同培育軌道專業人才」、「共同研發及技術交流，強化專業知能，精進營運品質」及「建立聯合採購機制，共同開發維修備品，降低購置成本」等三大面向。

張善政表示，捷運已成為各大城市重要的運輸工具，具有舒適、準時的特點。因應桃園、新北等縣市陸續興辦捷運工程，相關人才的需求將大幅成長，五都捷運公司共同簽署「五捷聯盟合作備忘錄」，盼能促進人才交流與分享，讓聯盟中的夥伴互相扶持、成長、發揮力量。

張善政分享，台北捷運興建、營運之初，曾遭遇許多難關，包括納莉颱風來襲，造成捷運地下車站嚴重淹水、木柵線列車爆胎問題，這些經驗十分寶貴，日後也可作為提升捷運工程品質參考，而當年曾參與台北捷運興建、營運的人才，後續也逐漸開枝散葉，協助各縣市進行軌道建設。

張善政說，桃捷與「世紀綠能工商」及「龍華科技大學」簽訂「產學攜手合作計畫」合作意向書，盼能有系統地培養軌道運輸專業人才，學生畢業後符合資格者，可優先至五都桃捷公司任職，此外，桃捷爭取「建立5G智慧鐵道運輸及監理環境計畫」經費，成為「全國智慧鐵道雲計畫示範場域」，桃園的經驗將透過五捷聯盟回饋予其他城市。

侯友宜表示，台北捷運木柵線是全台第一條捷運線於1996年通車，如今捷運建設在各大都會蓬勃發展，五都捷運公司簽署「五捷聯盟合作備忘錄」，讓各捷運在規劃、興建時，便能凝聚力量、通力合作，也帶動捷運人才、產業的培育與發展。

蔣萬安指出，台北市捷運建設起步較早，過程中累積許多經驗，期盼透過「五捷聯盟合作備忘錄」進行經驗傳承、分享，同時結合力量，讓台灣的捷運建設更加完善、便利、舒適與貼心。

黃崇典表示，台中捷運興建、營運之時，也曾借助台北、新北、高雄與桃園等縣市的經驗與協助，簽署「五捷聯盟合作備忘錄」對捷運產業、人才、技術等都能有所提升，也讓台灣的軌道建設更加穩健發展。

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