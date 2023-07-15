羊毛氈+客家美食「發想」 職人雷曉臻勇奪創意競賽冠軍

青年組職人雷曉臻及其團隊開發「客粄意象系列」，運用羊毛氈獨創技法，將客家米食與粄食做成手工零錢包及吊飾。（記者李容萍攝）

2023/07/15 21:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園「世界客家博覽會」將於8月11日登場，桃園市政府青年事務局辦理「產品開發創意競賽」，號召近40組在地青年文創職人，以客家元素發想，經初賽及工作坊培訓，開發具客家意象的文創產品，獎金達22萬元。今（15日）下午於台灣客家茶文化館辦理複賽與頒獎典禮，市府盼透過競賽提供在世客博展售、展示的舞台，讓桃園青年的創意被看見。

競賽結果，青年組第1名的職人雷曉臻及其團隊開發「客粄意象系列」，運用羊毛氈獨創技法，將客家米食與粄食做成手工零錢包及吊飾等，盼透過創作及授課，培育婦女就業並連結在地文化；學生組第1名則是來自國立台北商業大學的劉奕彤，她為自己與妹妹創作發表的「同溫層的歌」客語專輯，以藍染為視覺概念，用客家元素設計封面及包裝，例如客家經典繡法「打籽繡」，並延伸設計書籤、鑰匙圈等周邊商品。

桃園市政府副祕書長金志聿出席頒獎典禮指出，世客博將在桃園舉辦，各局處近期都動起來準備，此競賽別具意義，藉青年職人的文創設計力讓客家文化被世界看見，青年局也透過一連串商品設計及美學的工作坊課程，協助青年職人完成作品。

青年局長侯佳齡表示，世客博文創產品開發創意競賽分青年組與學生組，青年局安排通過初賽的青年組參賽者培訓工作坊課程，從產品開發、市場評估、產品價值及美學、上市目標規劃及案例分享等，輔導具潛力的青年職人，讓產品優化並更具進入市場的潛力與商業價值。

此次競賽16日於台灣客家茶文化館延續辦理「桃青職夢！織出夢想天光」市集，除有本次競賽作品，還有今年青年局輔導及桃園在地品牌的職人聯合擺攤，並規劃現場多項亮點活動，包括「交織市集」趣味卡集章活動，可享館內茶金特展兩人同行一人半價優惠，及「喝好茶給元氣」免費品茶活動等。

青年組職人雷曉臻及其團隊開發「客粄意象系列」，拿下「產品開發創意競賽」青年組第一名。（記者李容萍攝）

就讀國立台北商業大學的劉奕彤，為自己與妹妹創作發表「同溫層的歌」客語專輯，以藍染為視覺概念，用客家元素設計封面包裝，拿下「產品開發創意競賽」學生組第一名。（記者李容萍攝）

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