1天賣7頭豬！桃園肉攤小開為娶素食妻 全家改吃素

姻緣天注定，不是冤家不聚首！只要成熟面對，擁抱真心，幸福就在不遠處。（中壢區美滿服務中心提供）

2023/07/15 20:28

〔記者李容萍／桃園報導〕美滿的婚姻可以帶來幸福，卻也是可遇不可求！桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心近期碰到幾對化險為夷的婚姻，在炎熱的氣溫下，資深社工差點為被誤了的好事膽戰心驚。就有一位每天可以賣7頭豬的年輕老闆，為了愛改吃素；原本視長姊若母的妹妹，愛上的男生竟然是姊姊男友的叔叔輩；還有藍、綠民代助理在未婚聯誼時，因工作屬性相同，未受政治顏色影響，話題多而交往穩定！

在桃園市經營豬肉攤的小開，是家中獨子，與父母經營的豬肉攤每天可以販售7頭豬，收入佳。半年前豬肉攤的小開由父母陪同到美滿，希望找一位純樸、吃苦耐勞的女生，經安排家住新竹湖口的客家女會計與他聯誼，兩人一見如故；但女生在報名時沒註明自己吃素，雙方在咖啡廳見了幾次面後，感情增溫，直到有一次吃飯時間，男生才知道女生吃素，雙方為了飲食習慣不同差點分手，因男方父母很肯定女方，也希望兒子終結單身，還認為世代賣豬肉，職業不容易改，但吃飯改為吃素，也是一種機緣，經雙方家長溝通可以全家吃素後，兩人下個月將步入紅毯。

一位27歲的妹妹視長姊如母，報名未婚聯誼時，希望找一位年紀較長的男生，35歲的姊姊認為照顧弟妹慣了，希望找可以讓她呵護的男生，結果妹妹被安排36歲的竹科工程師，姊姊被安排同年齡的公務員，兩姊妹也分別交往兩個月後論及婚嫁，雙方親友見面時，才發現住新竹的科技新貴原來是板橋人，因工作在竹北買屋，兩人是相差1歲的叔叔輩，若真的結婚，妹妹成了叔母，姊姊變晚輩，所幸雙方家長開明，婚姻並沒受阻。

分別在新北、新竹擔任民代助理的兩位未婚男女，年紀、學歷、外表及工作等客觀條件相同，兩人第一次見面時，就在咖啡廳聊到咖啡廳打烊，雙方都認定對方是真命天子（女），唯一的問題是老闆藍、綠大不同，社工加以分析各自老闆選區不同，且是多席次民代，只要秉持尊重原則，當然可以白頭偕老。

資深社工建議，婚姻生活或許不如想像中的美好，尤其不少人在結婚時還年輕，年少氣盛、愛面子強過自己的心，因而倉促決定，反而婚姻失利，婚姻是一種學習過程，不用投鼠忌器，婚姻更不是愛情的墳墓，只要成熟面對，擁抱真心，幸福就在不遠處。

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