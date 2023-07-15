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    首頁　>　桃園市

    桃市府以30億元容移代金 取得大坪頂公園、大崗高中用地

    市府決定投入30億元取得大坪頂公園、大崗高中用地。（記者謝武雄攝）

    市府決定投入30億元取得大坪頂公園、大崗高中用地。（記者謝武雄攝）

    2023/07/15 19:22

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市自前年起實施容積移轉代金制，建商容移可選擇捐贈公保地或繳納代金，迄今代金收入破百億元，其中林口都市計畫區代金收入30億元，市府將第一階段需求盤整，優先挹注龜山大坪頂公園、大崗高中用地取得；議會民進黨團總召呂林小鳳認為，容移制度就是要解決未徵收已開闢市區道路，市府拿代金做公共建設沒有道理。

    呂林小鳳說，大法官400條釋憲案，認為政府有義務完成已開闢市區道路用地徵收，並訂定期限籌措財源逐年辦理或以他法補償，因此才有容積移轉制度產生，如今市府自己坐莊直接向建商收錢給容積，但代金又不用在未徵收、已開闢市區道路取得，對於那些道路被政府無償占用4、50年的地主而言是情何以堪。

    呂林小鳳說，她並非反對容移代金投入公園、學校等新闢工程，但也要保留部分金額用在未徵收、已開闢市區道，以台北市為例，市府每年都編列1、20億元收購，反觀市府只編列1000萬元，實在是不成比例。

    據悉，大崗高中和大坪頂公園用地在同一個街廓，合計超過7公頃，目前地主已經容移約約5公頃土地，仍有2公頃土地未取得，目前該土地每坪市價約50萬元，兩公頃土地就要價30億元。

    龜山籍4位議員牛煦庭、陳雅倫、李宗豪、孫韻璇獲悉後，都樂觀其成，也希望市府完成土地取得後，趕快進行後續工程；牛煦庭說，容移代金制度實施後，讓大坪頂公園、大崗高中用地容移幾乎停擺，當時他就要求將林口都市計畫取得代金用於此，很高興市府聽到民眾的聲音。

    另陳雅倫、李宗豪、孫韻璇說，大坪頂地區人口成長快速，急需要公園及高中，他們在議會也多次提到這個議題，很高興市府從善如流，用地取得後，也希望工務局、教育局後續編列預算興建。

    都發局長江南志表示，容轉代金挹注於公園、學校等新闢工程用地取得，需地部門再配合編列工程預算，可使各項建設效益最大化，至於已開闢、未徵收的市區道路，會和工務局商量，比照台北市模式提撥一定金額來取得這些土地。

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