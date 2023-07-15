下單代購餐點商品不領餐付錢 男子涉詐欺被桃檢起訴

桃園地檢署因詐欺案件，分別將白姓男子、邱姓老翁提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2023/07/15 11:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市白姓男子2021年9月21日，在代購代付服務平台下單，要求服務人員買速食、代購物，卻不現身領餐付款，被桃園地檢署依詐欺罪嫌提起公訴；邱姓老翁去年2度前往園藝店，以賒帳藉口拿走1150元的肥料，事後卻未付款，同樣涉嫌詐欺被桃園地檢署提起公訴。

檢方說，白男（31歲）當天下午5點多透過手機在代購代付服務平台下單，服務人員依他的要求，先到桃園區1處速食店購買115元的餐點，再前往附近的便利商店花了100元購物，並代墊白男之前進行網路交易的費用1000元。豈料服務人員前往白男指定的地點，要交付餐點並收取費用時，卻根本沒人應門、沒人接電話。

邱姓老翁（67歲）則於去年8月8日上午9點多，前往桃園區1處園藝店，要求店家讓他賒帳後付，拿走價值480元的肥料；同一天下午2點多，老翁再度前往園藝店，以相同手法，又拿走價值670元的肥料。園藝店業者隔天左等右等，等不到邱男前來付錢，才知道上當，趕忙報警。

檢方說，白男、邱姓老翁都明知自己沒打算付錢，只想靠詐欺得利，都已觸法，已因詐欺案件分別將2人提起公訴。

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