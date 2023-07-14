陳柏融父子木雕工藝展 技藝傳承一刀一鑿都是父子情深

桃園大溪木藝師陳柏融。（木博館提供）

2023/07/14 23:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園大溪是木器重鎮，也是培育木雕藝術家的寶地，桃園市立大溪木藝生態博物館於「藝師館」呈現大溪在地木職人的精彩故事，舉辦「世代傳薪─陳柏融父子木雕工藝展」，陳家父子3人跳脫傳統大溪家具、神桌的雕刻裝飾，從鑿花技法中的透雕切入，以精湛、寫實的雕刻技法，詮釋所刻畫自然界生命最美的樣態，展現的創作能量成就細緻雕刻工藝，值得細細品味。

63歲木藝師陳柏融從小就展露工藝天分，中學時期開始學習傳統木雕，專門雕刻神桌、家具，後因市場消費型態、民眾生活起居習慣改變，轉向藝術創作。他平日也會下田種菜，在觀察植物生長中，萌生了藝術創作念頭，擅長雕刻自然生態景物，不論是絲瓜、荷花，還是蝴蝶、蝸牛，作品總是給人生機蓬勃的感覺。

陳柏融的藝術創作屢於國內各項比賽獲得佳績，受邀於總統府、公務機關或不同民間單位展出，更獲得台灣工藝之家殊榮。這次特展「生命系列」作品立基刻畫自然意象的理念，其中「三代同堂」及「全家福」，更是他師法自然的經典代表作之一，工藝精湛值得觀賞。

第二代藝師33歲陳泓儒、28歲陳宥升兄弟都在17歲那一年，追隨父親投入木雕創作，在父親的要求下，完整習藝3年4個月後，秉持一藝致精的職人精神，至今創作十餘年不曾懈怠。

「世代傳薪─陳柏融父子木雕工藝展」今天起展到明年3月3日，這次展出的作品中，長子陳泓儒的作品「豐收」是觀察南瓜生長，歷經風雨日曬最終結成纍纍果實；次子陳宥升的「升」系列為觀察棄置的絲瓜綻出新芽，驚嘆其強韌生命力而觸動創作靈感。創作主題都流露對萬物時序與自然界的生命意象的關懷，又不失年輕一代的思維。父子3人協力創作的「花堵」及「龍榜」，是陳柏融傳承兩兒子傳統鑿花技藝，每一刀一鑿更是父子情深的期許。

木博館7月19、23日舉辦兩場推廣活動，由陳泓儒導覽作品，同時有木香料手作體驗，帶領觀眾以五感體驗認識木料及餘料再利用，歡迎報名。

桃園大溪木藝師陳柏融的長子陳泓儒。（木博館提供）

桃園大溪木藝師陳柏融的次子陳宥升。（木博館提供）

陳柏融父子3人協力創作的作品「龍榜」。（記者李容萍攝）

陳柏融父子3人協力創作的作品「花堵」。（記者李容萍攝）

木藝師陳柏融的作品「全家福」。（記者李容萍攝）

木藝師陳柏融的作品「三代同堂」。（記者李容萍攝）

陳宥升的「升」系列為觀察棄置的絲瓜綻出新芽，驚嘆其強韌生命力而觸動的創作靈感。（記者李容萍攝）

陳泓儒的作品「豐收」是觀察南瓜生長，歷經風雨日曬最終結成纍纍果實。（記者李容萍攝）

木博館於「藝師館」舉辦「世代傳薪─陳柏融父子木雕工藝展」，圖為陳柏融的作品。（記者李容萍攝）

木博館於「藝師館」舉辦「世代傳薪─陳柏融父子木雕工藝展」，圖為陳柏融的兩個兒子陳泓儒、陳宥升的作品。（記者李容萍攝）

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