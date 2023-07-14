桃園國際動漫大展 國際大師論壇邀敖幼祥、桐木憲一對談

為期10天的桃園國際動漫大展開展，桃園市長張善政歡迎喜歡動漫的朋友不要錯過機會。（記者謝武雄攝）

2023/07/14 19:26

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園國際動漫大展自即日起至23日止，在桃園展演中心登場，今年有跨國漫畫作品展外，還有14位漫畫家作品齊聚一堂，除國際大師論壇外，還有「動漫音樂祭」、「動漫熱舞祭」、「人偶見面會」、「日系動漫大師論壇」及動漫市集等活動。

市府文化局今舉行開展記者會，會中也邀請知名漫畫家敖幼祥、日本知名漫畫家手塚治虫的女婿桐木憲一出席，市長張善政也和兩人一起頒發獎金給今年桃園漫畫徵件比賽前3名得主，並參觀各展區與動漫迷話家常。

文化局長邱正生說，今年動漫展以「動漫•躍動全世界」為主題，邀請台、美、日、港、大馬等跨國漫畫作品盛大展出，其中「漫畫燃宇宙區」，介紹敖幼祥如何打造「烏龍院」品牌；日本Jump周刊知名漫畫家桐木憲一；香港科幻奇才漫畫家司徒劍僑；馬來西亞貓咪系漫畫家OLIVE YONG；更有和漫威合作蜘蛛人等英雄系列、DC正義聯盟漫畫封面的漫畫家Kael Ngu，共十四位全球頂尖漫畫大師作品一次精彩呈現。

「動漫潮空間區」播放「名偵探柯南」最新熱映電影資訊、「蠟筆小新」首部3D動畫，桃園在地「饅頭家族」更全員出動，連動態火車模型開進了展場；動畫影片將播放日本「阿霞家的雞蛋糕」等影片；人氣虛擬實況主VTuber梓凜、灰妲、薇妮、十六月將以「動態捕捉和擴增實境」和民眾直播互動；另「遊戲競舞台區」與「獨角獸娛樂」合作，邀請民眾穿戴VR設備前進「巫師與惡龍」的夢幻世界。

另明晚下午5點起，在門前廣場舉行「動漫音樂祭x魂燃天乘」，邀請歌手許君君、肉克媽媽、凱伊、五郎、A拔等共8組歌手輪番開唱，16日的「動漫熱舞祭」邀請ReTurN-Circus、昼食彼女、酸素人間、飛雪冰淇淋等演出，另22、23日有假日動漫文創市集，還規劃14場工作坊、2場大師論壇，詳細資訊，可至官方臉書粉絲團FB「桃園國際動漫大展」：https://www.facebook.com/TY.ACGT/查詢。

張善政說，桃園已經連續12年舉行動漫展，也成為暑期青少年學子最期待的動漫盛事；為期10天的動漫盛事希望能讓所有動漫迷都覺得好看、好玩、好有趣。

為期10天的桃園國際動漫大展開展，桃園市長張善政歡迎喜歡動漫的朋友不要錯過機會。（記者謝武雄攝）

桃園國際動漫大展還有「動漫音樂祭」、「動漫熱舞祭」，內容相當豐富。（記者謝武雄攝）

桃園市長張善政參觀桃園在地「饅頭家族」動態火車模型，直誇有國際水準。（記者謝武雄攝）

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