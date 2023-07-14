為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃園國際動漫大展 國際大師論壇邀敖幼祥、桐木憲一對談

    為期10天的桃園國際動漫大展開展，桃園市長張善政歡迎喜歡動漫的朋友不要錯過機會。（記者謝武雄攝）

    為期10天的桃園國際動漫大展開展，桃園市長張善政歡迎喜歡動漫的朋友不要錯過機會。（記者謝武雄攝）

    2023/07/14 19:26

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園國際動漫大展自即日起至23日止，在桃園展演中心登場，今年有跨國漫畫作品展外，還有14位漫畫家作品齊聚一堂，除國際大師論壇外，還有「動漫音樂祭」、「動漫熱舞祭」、「人偶見面會」、「日系動漫大師論壇」及動漫市集等活動。

    市府文化局今舉行開展記者會，會中也邀請知名漫畫家敖幼祥、日本知名漫畫家手塚治虫的女婿桐木憲一出席，市長張善政也和兩人一起頒發獎金給今年桃園漫畫徵件比賽前3名得主，並參觀各展區與動漫迷話家常。

    文化局長邱正生說，今年動漫展以「動漫•躍動全世界」為主題，邀請台、美、日、港、大馬等跨國漫畫作品盛大展出，其中「漫畫燃宇宙區」，介紹敖幼祥如何打造「烏龍院」品牌；日本Jump周刊知名漫畫家桐木憲一；香港科幻奇才漫畫家司徒劍僑；馬來西亞貓咪系漫畫家OLIVE YONG；更有和漫威合作蜘蛛人等英雄系列、DC正義聯盟漫畫封面的漫畫家Kael Ngu，共十四位全球頂尖漫畫大師作品一次精彩呈現。

    「動漫潮空間區」播放「名偵探柯南」最新熱映電影資訊、「蠟筆小新」首部3D動畫，桃園在地「饅頭家族」更全員出動，連動態火車模型開進了展場；動畫影片將播放日本「阿霞家的雞蛋糕」等影片；人氣虛擬實況主VTuber梓凜、灰妲、薇妮、十六月將以「動態捕捉和擴增實境」和民眾直播互動；另「遊戲競舞台區」與「獨角獸娛樂」合作，邀請民眾穿戴VR設備前進「巫師與惡龍」的夢幻世界。

    另明晚下午5點起，在門前廣場舉行「動漫音樂祭x魂燃天乘」，邀請歌手許君君、肉克媽媽、凱伊、五郎、A拔等共8組歌手輪番開唱，16日的「動漫熱舞祭」邀請ReTurN-Circus、昼食彼女、酸素人間、飛雪冰淇淋等演出，另22、23日有假日動漫文創市集，還規劃14場工作坊、2場大師論壇，詳細資訊，可至官方臉書粉絲團FB「桃園國際動漫大展」：https://www.facebook.com/TY.ACGT/查詢。

    張善政說，桃園已經連續12年舉行動漫展，也成為暑期青少年學子最期待的動漫盛事；為期10天的動漫盛事希望能讓所有動漫迷都覺得好看、好玩、好有趣。

    為期10天的桃園國際動漫大展開展，桃園市長張善政歡迎喜歡動漫的朋友不要錯過機會。（記者謝武雄攝）

    為期10天的桃園國際動漫大展開展，桃園市長張善政歡迎喜歡動漫的朋友不要錯過機會。（記者謝武雄攝）

    桃園國際動漫大展還有「動漫音樂祭」、「動漫熱舞祭」，內容相當豐富。（記者謝武雄攝）

    桃園國際動漫大展還有「動漫音樂祭」、「動漫熱舞祭」，內容相當豐富。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政參觀桃園在地「饅頭家族」動態火車模型，直誇有國際水準。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政參觀桃園在地「饅頭家族」動態火車模型，直誇有國際水準。（記者謝武雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    官帳當個版還「公開劇透」！ 威秀FB小編發文炎上大批柯粉
    2023/07/13 13:56

    官帳當個版還「公開劇透」！ 威秀FB小編發文炎上大批柯粉
    超人氣動畫「我推的孩子」簽名組超賣 粉絲氣炸怒罵出版社黑箱
    2023/07/05 20:07

    超人氣動畫「我推的孩子」簽名組超賣 粉絲氣炸怒罵出版社黑箱

    新北首環4字頭 紅樹林水岸帝寶現身
    日本動漫連鎖店「安利美特」揮軍高雄 預計9月1日開幕
    2023/07/01 20:32

    日本動漫連鎖店「安利美特」揮軍高雄 預計9月1日開幕
    《光速蒙面俠》21週年！惡魔蝙蝠動畫曝光 網超興奮：我的青春
    2023/06/06 07:01

    《光速蒙面俠》21週年！惡魔蝙蝠動畫曝光 網超興奮：我的青春

    女星狠甩10公斤 花草燃脂茶一喝有感
    新竹市傳統中央商場動漫玩具店 擾動舊商圈新生機
    2023/04/04 11:00

    新竹市傳統中央商場動漫玩具店 擾動舊商圈新生機
    中東最大動漫博覽會登場 沙國將進軍娛樂產業
    2022/10/29 23:08

    中東最大動漫博覽會登場 沙國將進軍娛樂產業
    桃園市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播