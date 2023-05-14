馬幼藝所《重返幼稚園》開展了 快來報名實境解謎

《重返幼稚園》特展自即日起在桃園市馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝所」開幕，歡迎大小朋友除了觀展外，還能報名挑戰「時光膠囊」實境解謎，有獎品喔。（記者陳恩惠攝）

2023/05/14 22:41

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝所」（原馬祖新村幼兒園）的分期藝術駐村計畫，今年度第二期自即起至8月27日由成長文教基金會推出精心策劃的主題特展，及藝術LIVE活動課程、體驗工作坊等推廣教育活動，今天舉辦《重返幼稚園》特展，期盼喚醒不小心長大的大人們的童年記憶。

文化局介紹，童年是無可取代的生命歷程，也是生命中蘊含最多可能性的時期，而「幼稚園」承載許多的童年回憶與幼時夢想，本展以「童年、夢想、探索」為策展核心，展出Stefano Misesti（朱米傑）、王怡人、LIN（林信宏）、羅貫庭等4位藝術家的創作，透過展覽場域的獨特性，以及觀者、創作者和藝術品之間的有機互動，喚起心靈的療癒與生命的想像，也讓所有的大孩子與小孩子一起重返童年，進而創造出更多的共同語言與美好回憶。

文化局進一步說明，如同幼稚園教室同時也是生活、遊戲、教育的共同空間，展場以「展覽場即工作室」概念設計，在共計57堂的藝術共創與體驗工作坊中，參與者將成為半日或一日的藝術家，運用展覽中提供的角落工作室進行創作，其作品也都將成為展覽的一部分，在風格各異的藝術家創作外，以更多元的形式與樣貌吸引大眾親近藝術；而不斷開展、推進的展覽，象徵著我們的生命學習過程，兼具遊戲探索與藝術教育深度。

《重返幼稚園》特展自即日起開幕，除邀請參展藝術家辦理LIVE活動課程，也將同步推出「時光膠囊」線上遊戲包，透過手機進行實境解謎，在遊戲中體驗過往眷村的生活軌跡，完成解謎並上傳照片分享就有機會獲得「達令冰棒」商品兌換券、消費抵用券、品牌絹印棉袋、造型抱枕等獎品，快報名挑戰，活動詳情及課程報名方式請至馬幼藝所粉絲專頁或洽成長文教基金會。

《重返幼稚園》特展自即日起在桃園市馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝所」開幕，歡迎大小朋友除了觀展外，還能報名挑戰「時光膠囊」實境解謎，有獎品喔。（記者陳恩惠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法