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    首頁　>　桃園市

    大溪警強力取締噪音車 2小時攔14車全及格

    桃市警大溪分局昨天深夜11點至今天凌晨1點會同環保局稽查人員在復興區桃118及119線加強攔查取締，2小時攔查14輛汽、機車進行噪音檢測，意外地「全數都及格」。（記者陳恩惠翻攝）

    桃市警大溪分局昨天深夜11點至今天凌晨1點會同環保局稽查人員在復興區桃118及119線加強攔查取締，2小時攔查14輛汽、機車進行噪音檢測，意外地「全數都及格」。（記者陳恩惠翻攝）

    2023/05/14 16:08

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕改裝車噪音擾民已成民怨之首，桃市警大溪分局為有效改善民眾生活寧靜與居住品質，除每逢週五、六及例假日深夜10點起至翌日凌晨6點，規劃辦理防制危險駕車勤務，昨天深夜11點至今晨1點也於復興區桃118及119線重兵佈署，加強攔查取締措施，不過，2小時攔得的14輛汽、機車，經市府環保局稽查人員實施噪音檢測後「全數都及格」。

    大溪分局表示，有鑑於改裝噪音車經常於深夜妨害安寧，讓好不容易睡著又被嚇醒的民眾深惡痛絕，警方會持續針對轄內易發生聚集及危險駕車處所及路段，規劃相關防制勤務外，也會特別加強羅馬公路桃118線及台七線、台七乙線進行聯合稽查，加強攔檢取締措施，達防止違（規）法或妨害安寧情事發生。

    大溪警方指出，市警局為維護民眾生活寧靜規劃「靜桃計畫」專案，昨天深夜11點至今天凌晨1點，特別規劃5名警力（2名機巡及3名攔查）會同市府環保局稽查人員，共同組成「機動攔檢改裝排氣管車輛小組」，前往復興區羅馬公路桃118及119線，由警方負責攔查，環保局實施噪音檢測，這次專案總共攔查13輛汽車及1輛機車，經環保局實施排氣音量檢測結果，14輛汽機車排氣音量均符合規定。

    警方呼籲，愛跑山者切勿隨意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，若排氣音量超標將依噪音管制法第11條等規定開罰，將處新台幣1800至3600元罰鍰不等，並責令於期限內到監理站接受檢驗，警環監聯合稽查小組外除不定（時）點取締改裝噪音車輛、各項違規及危險駕駛外，另也將促請環保局設置定期聲音照相執法及增設定點測速，藉由強力執法，有效遏止。

    桃市警大溪分局昨天深夜11點至今天凌晨1點會同環保局稽查人員在復興區桃118及119線加強攔查取締，2小時攔查14輛汽、機車進行噪音檢測，意外地「全數都及格」。（記者陳恩惠翻攝）

    桃市警大溪分局昨天深夜11點至今天凌晨1點會同環保局稽查人員在復興區桃118及119線加強攔查取締，2小時攔查14輛汽、機車進行噪音檢測，意外地「全數都及格」。（記者陳恩惠翻攝）

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