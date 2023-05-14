桃園5選區藍營初選民調倒數 呂玉玲找來金門女戰神

國民黨立委呂玉玲（左）今找立法院好姊妹、金門立委陳玉珍（右）陪同一起在忠貞市場掃街拜票。（記者陳恩惠攝）

2023/05/14 14:43

〔記者陳恩惠／桃園報導〕國民黨桃園市立委第5選區（平鎮龍潭）初選將於本月28至30日進行電話民調，有意參選3人中，市議員舒翠玲已於3天前退出，剩下尋求連任的立委呂玉玲與市議員黃敬平繼續競爭，呂玉玲今找金門立委陳玉珍陪同一起到龍岡忠貞市場掃街拜票，希望在立院議場屬於衝組的武將陳玉珍能為她的電話民調衝出火花。

呂玉玲說，在立法院裡和陳玉珍就是很好的姊妹，尤其陳就是我們的戰神，很有衝勁、有戰力，大家一起在提案裡合作、一起在立院打拚，今天平鎮的鄉親們也很期待要看到陳玉珍，所以她特別邀請玉珍來，而玉珍也特別從金門趕來桃園，就是來挺呂玉玲的；至於市議員舒翠玲退選是否有影響，她回應，舒議員看到這次初選競爭激烈，希望大家團結合作，她也會盡全力來整合新世代的女力，相信2024一定會勝選。

針對國民黨好些處的初選競爭都如此激烈，對此，陳玉珍表示，當然民主時代本來如此，但她相信，因為呂玉玲非常認真且專業，每天在立法院跟桃園、平鎮之間這樣來回的認真專業，在立法院又非常有戰力，希望民眾還是支持認真專業的玉玲委員；對於黨內互打這樣的狀況她表示，「我想我們是不畏懼任何挑戰，我們會非常努力，當然希望鄉親在民調上能給予大力支持，唯一支持呂玉玲。」

國民黨立委呂玉玲（左）今找立法院好姊妹、金門立委陳玉珍（右）陪同一起在忠貞市場掃街拜票。（記者陳恩惠攝）

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