民眾對循環杯衛生存疑影響使用率 桃市環局：經25道清潔程序

桃園循環杯委由龜山區一間淨塑公司清潔，每個杯子都會經過5道淨程、25道清潔程序，圖為清洗。（桃市府環保局提供）

2023/05/14 13:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕從源頭減「塑」，桃園循環杯陸續導入飲料店、樂天桃園棒球場，下半年預計與電影院合作，仍有不少民眾對循環杯衛生問題存疑，進而影響使用率，桃市府環保局長陳世偉強調，每個循環杯都會經過5道淨程、25道清潔程序，並會不定期派員抽查，為衛生安全把關。

桃園市議員楊朝偉表示，政府正在擴大推行循環杯租借服務，許多民眾不願意使用，主要還是擔心衛生問題，政府在推動政策的同時，除了有要有衛生、安全等因應措施，對於民眾有疑慮的部分，也應該要說明清楚。

陳世偉表示，桃市預計今年7月1日起實施飲料店禁用一次性塑膠杯，並持續擴大桃園循環杯租借，民眾一直擔心清洗部分有無衛生疑慮，目前桃園循環杯委由桃園龜山一間經環保署認證的淨塑公司協助清潔作業，清洗後的衛生檢驗除了業者自行檢驗，環保單位會不定期派員抽查，若有違反食品安全衛生管理法，將移請衛生局處分。

環保局進一步表示，桃園循環杯租借陸續導入飲料店、樂天桃園棒球場，下半年預計與電影院合作，超商、速食店則由業者自行提供，桃園循環杯使用量從2021年推動至今年5月10日，已使用2萬6748個，其中，合作店家1萬1149個、樂天桃園棒球場1萬5599個。

環保局表示，使用過的循環杯都會經過5道淨程、25道清潔程序，包括分類篩選（分類杯型、外觀揀選、批次清洗）、動態浸洗預泡（壓力浸洗、動態水流、自動調節、淨零落地、淨水循環、高效運輸）、全淨高溫清洗殺菌（四段調理、清洗殺菌、高壓沖水、全淨殺菌）、全杯風刀乾燥（全面乾燥、多道高速風切、高溫烤箱、多段烤烘、風刀速降）、品質檢驗控管（獨立品質、潔凈防護、內擇篩選、外觀檢測、批次檢測、季度檢驗、成品包裝）。

桃園循環杯委由龜山區一間淨塑公司清潔，每個杯子都會經過5道淨程、25道清潔程序，圖為浸洗。（桃市府環保局提供）

桃園循環杯委由龜山區一間淨塑公司清潔，每個杯子都會經過5道淨程、25道清潔程序，圖為烘乾。（桃市府環保局提供）

桃園循環杯委由龜山區一間淨塑公司清潔，每個杯子都會經過5道淨程、25道清潔程序，圖為檢查。（桃市府環保局提供）

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