「行人安全大富翁」快閃7縣市 桃園場媽媽帶孩子響應

「行人安全大富翁」快閃活動，桃園場一早有2、30人聚集響應，穿著黑衣、右手撐傘、手持康乃馨、左肘套上繃帶，繞行桃園區中正路、復興路口及中正路、大同路口。（記者鄭淑婷攝）

2023/05/14 11:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台南市3歲女童命喪斑馬線引發國人憤怒，網紅Cheap與多個路權團體在母親節上午9點50分，在全台7縣市發起「行人安全大富翁」快閃活動，訴求還路於民、終結行人地獄，桃園場一早有2、30人聚集響應，穿著黑衣、右手撐傘、手持康乃馨、左肘套上繃帶，繞行桃園區中正路、復興路口及中正路、大同路口，其中有媽媽帶著就讀國小的女兒響應，希望行人路權能獲得政府、駕駛人重視。

桃園場快閃活動原本僅在中正口、復興路口，為桃市車輛不讓行人著名的路口，警方已於該路口設置科技執法取締，根據桃園市警局交通大隊統計，去年10月設置時取締104件、11月103件，12月大幅下降至63件，顯示執法有所成效，響應的民眾繞行路口後，臨時增加中正路、大同路口快閃，因該路口就在桃園車站前且無號誌，行人穿越時非常需要駕駛人的禮讓，否則很容易發生事故。

響應快閃活動的陳小姐說，自己是2個孩子的媽，尤其經常送孩子到學校或安親班，發現車子都開得很快，至今仍不放心讓孩子獨自上學，加上近日台南3歲女童事件令人心痛，因此非常支持行人路權政策，昨天透過網路得知快閃活動，決定帶著小學4年級的女兒一同響應。

桃園現場活動規劃、時代力量桃園市黨部主任陳葦澤說，桃園火車站前是桃園人潮、車潮最密集之處，希望透過發起活動，讓大家更重視行人過馬路這件事，更不希望台南3歲女童憾事重演，希望桃園市政府、中央更重視行人安全，以桃園區中正路、大同路口為例，長期以來沒有號誌，堪稱行人最不友善之處，也盼透過活動讓桃市府更加重視。

「行人安全大富翁」快閃活動，桃園場一早有2、30人聚集響應，穿著黑衣、右手撐傘、手持康乃馨、左肘套上繃帶，繞行桃園區中正路、復興路口及中正路、大同路口。（記者鄭淑婷攝）

響應快閃活動的陳小姐說，自己是2個孩子的媽，非常支持行人路權政策，透過網路得知快閃活動，決定帶著小學4年級的女兒一同響應。 （記者鄭淑婷攝）

桃園現場活動規劃、時代力量桃園市黨部主任陳葦澤說，桃園火車站前是桃園人潮、車潮最密集之處，希望透過發起活動，讓大家更重視行人過馬路這件事，更不希望台南3歲女童憾事重演，希望桃園市政府、中央更重視行人安全。（記者鄭淑婷攝）

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