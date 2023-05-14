羅智強到底挺誰？國民黨立委桃園市第5選區2人對決都邀他掃街

爭取國民黨立委桃園市第5選區（平鎮、龍潭）初選的市議員黃敬平（右）13日晚上邀請羅智強（左）陪同在龍潭夜市掃街拜票，（取材黃敬平臉書）

2023/05/14 06:12

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨立委桃園市第5選區（平鎮、龍潭）在市議員舒翠玲宣布退選後，剩下現任立委呂玉玲對決市議員黃敬平，黃13日晚上邀請台北市大安區剛贏得立委民調初選的總統府前副祕書長羅智強，陪同在龍潭夜市掃街拜票，沿途也分送康乃馨給民眾過節。不過，羅智強前腳才走，呂玉玲深夜在臉書發文恭喜羅智強初選贏了，還預告14日下午傍晚與羅前往龍潭、平鎮連線車掃拜票，而「羅智強到底挺誰？」也讓人霧裡看花。

羅智強提到，自己也剛完成初選民調選戰，坦白說每天只睡3小時累到不行，尤其13日是母親節前一天，單日要跑10多個行程，但還是要來桃園幫黃敬平加油打氣。因為之前角逐桃園市長，過程中黃給予很多鼓勵和幫忙，之後也一起輔選現任張善政打贏桃園市長漂亮選戰，2人是革命戰友。

黃敬平則坦言自己初選這一仗不好打，但是會全力以赴，在國民黨內包含羅智強、徐巧芯（現任台北市議員）都是他的好朋友，大家一起打過無數次公共議題，也在總統、立委等選戰一起努力過，有像羅、徐這樣的強戰隊，自己也一定要追隨2人腳步贏得初選民調，預告徐巧芯14日上午9點30分會陪他到龍潭市場一起「芯平」掃街。

無獨有偶，呂玉玲深夜也預告羅智強不忘曾經陪伴他的桃園隊，14日傍晚呂、羅2人將首度合體為最有態度的「玲」、「強」國民搖滾連線車掃，用搖滾精神Rock and Roll展現捍衛中華民國為民嘶吼的決心！

呂玉玲陣營另預告也是現任立委的「金門戰將」陳玉珍，14日上午8點30分要來平鎮龍岡忠貞市場陪掃街、開直播，呂玉玲說，在立法院，陳玉珍屬於議場衝組的武將、她屬於質詢台的文將，兩種作戰部隊必須互相搭配才能為人民擋下不公義的預算、提出對人民有效益的法案！

爭取國民黨立委桃園市第5選區（平鎮、龍潭）初選的市議員黃敬平（左）預告邀徐巧芯14日龍潭市場掃街拜票，（取材黃敬平臉書）

爭取國民黨立委桃園市第5選區（平鎮、龍潭）初選的立委呂玉玲（右）預告邀陳玉珍（左）14日龍岡忠貞市場掃街拜票，（取材呂玉玲臉書）

爭取國民黨立委桃園市第5選區（平鎮、龍潭）初選的立委呂玉玲（左）預告邀羅智強（右）14日前進龍潭、平鎮車掃拜票，（取材呂玉玲臉書）

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