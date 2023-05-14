桃竹45萬戶大停水！ 15日0時起停水最長39小時 請儲水備用

台水三坑抽水站改善工程。（台水公司提供）

2023/05/14 06:48

首次上稿 05/13 22:30

更新時間 05/14 06:48

〔記者李容萍／桃園報導〕台水公司第二區管理處辦理桃園市龍潭三坑抽水站等五合一工程施工，所轄桃園市、新竹縣將自15日0時至16日下午3時停水39小時，受影響地區包括桃園市楊梅區等12行政區約39萬戶，以及新竹縣湖口鄉等4鄉鎮約6萬戶，停水影響戶數總計約45萬戶，請民眾於停水前6小時完成儲水。

台水公司公告停水及降壓區域，包括桃園市13個行政區僅龜山區沒停水，其它行政區以南桃園為主，包括楊梅、平鎮、中壢、觀音、大園、蘆竹、龍潭、大溪、八德等行政區，其餘桃園、復興區各1里、蘆竹區2里，共計304個里，預計15日凌晨0時至16日下午3時停水，停水區間為18至39小時不等，其中停水18小時約4萬4000戶、20小時約9000戶、31小時約28萬1000戶及39小時約5萬6000戶。

台水公司呼籲民眾提早於停水前6小時完成儲水。若有停水相關問題，可洽二區處各服務所，停水期間關閉抽水馬達電源。

台水公司在停水區域共設置70處飲用水供水站、234處非飲用水供水站及開放水井32口，提供民眾就近取水，各供水站及水井於停水開放期間，為15日上午8時至晚上9時及16日上午8時至下午4時。

台水公司為降低停水對民生的衝擊，事前已充分與桃園市政府以及新竹縣政府溝通協調，針對停水日期與時間達成共識，此次工程包含三坑抽水站一期原水管修復改接工程、三坑抽水二期原水管彈性座封閘閥維修工程、龍潭場高壓保護電驛更換工程、淨水場與加壓站等高低壓電氣設備檢驗，以及大溪區河西供水系統持壓閥增設工程等5項工程，整合五項計畫同步施工，期盼將民生衝擊與不便降至最低。

近期天氣不穩定，台水二區處已完成整備，將如期施工，以期順利完成工程及復水作業。為降低民眾停水不便，台水公司已調度各地水車共13輛及設置臨時供水站，桃園市消防局也執行（次級民生用水）補給的送水任務，停水資訊可上公告網頁查詢。

三坑抽水站等五合一工程大停水，桃竹45萬戶請儲水備用。（記者李容萍攝）

台水公司在桃園停水區域設置70處飲用水供水站。（記者李容萍攝）

台水公司在桃園停水區域設置234處非飲用水供水站。（記者李容萍攝）

桃園市消防局在南桃園大停水期間，負責執行（次級民生用水）補給的送水任務。（記者李容萍攝）

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