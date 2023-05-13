母親節賞母親花！桃園大溪10萬株金針花海超美

許多人帶著媽媽到桃園大溪百吉休閒農業體驗園區來欣賞金針花海。（記者李容萍攝）

2023/05/13 23:32

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市大溪區的北台灣最大金針花田，10萬株金針花盛開，美麗黃金花海吸引人潮。而大家習慣母親節送康乃馨，卻鮮為人知道金針花也被稱為「母親花」。

花田位在大溪環湖路二段，鄰近石門水庫集水區，由百吉休閒農業發展協會與桃園市農業局攜手打告。百吉休閒農業發展協會執行長黃國明說，金針花是華人的「母親花」，宅早上開花、傍晚凋謝，又叫「一日美人花」，花開壽命只有一天，隔日由同株其他新花苞接力開花。

百吉園區金針花分7個區，採倒三角形種植，總面積超過萬坪，株與株之間間隔30公分，方便遊客近距離賞花，經專人細心呵護，今年花況更勝於去年。不過，有別於去年首次開園免費入園，今年大溪百吉金針花海採入園收費制，入園清潔費每人100元，可折抵園區消費折價券20元及金針飲品1瓶（售價80元），70歲以上、12歲以下及領有殘障手冊免費入園。

金針花季預計開放到6月25日，每天上午8點到下午5點開放參觀，每週一休園，花田旁的遊客中心設有小農市集，提供石門水庫活魚、綠竹筍、養生黑木耳，以及樂灣基地的左手香系列商品、綠善生活農場的香草植物等伴手禮。

桃園大溪百吉休閒農業體驗園區金針花海吸引許多人帶媽媽來。（記者李容萍攝）

大溪金針花海總面積超過萬坪。（記者李容萍攝）

金針花被稱為東方「母親花」，也是「一日花」。（記者李容萍攝）

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