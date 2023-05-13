為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    母親節賞母親花！桃園大溪10萬株金針花海超美

    許多人帶著媽媽到桃園大溪百吉休閒農業體驗園區來欣賞金針花海。（記者李容萍攝）

    許多人帶著媽媽到桃園大溪百吉休閒農業體驗園區來欣賞金針花海。（記者李容萍攝）

    2023/05/13 23:32

    〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市大溪區的北台灣最大金針花田，10萬株金針花盛開，美麗黃金花海吸引人潮。而大家習慣母親節送康乃馨，卻鮮為人知道金針花也被稱為「母親花」。

    花田位在大溪環湖路二段，鄰近石門水庫集水區，由百吉休閒農業發展協會與桃園市農業局攜手打告。百吉休閒農業發展協會執行長黃國明說，金針花是華人的「母親花」，宅早上開花、傍晚凋謝，又叫「一日美人花」，花開壽命只有一天，隔日由同株其他新花苞接力開花。

    百吉園區金針花分7個區，採倒三角形種植，總面積超過萬坪，株與株之間間隔30公分，方便遊客近距離賞花，經專人細心呵護，今年花況更勝於去年。不過，有別於去年首次開園免費入園，今年大溪百吉金針花海採入園收費制，入園清潔費每人100元，可折抵園區消費折價券20元及金針飲品1瓶（售價80元），70歲以上、12歲以下及領有殘障手冊免費入園。

    金針花季預計開放到6月25日，每天上午8點到下午5點開放參觀，每週一休園，花田旁的遊客中心設有小農市集，提供石門水庫活魚、綠竹筍、養生黑木耳，以及樂灣基地的左手香系列商品、綠善生活農場的香草植物等伴手禮。

    桃園大溪百吉休閒農業體驗園區金針花海吸引許多人帶媽媽來。（記者李容萍攝）

    桃園大溪百吉休閒農業體驗園區金針花海吸引許多人帶媽媽來。（記者李容萍攝）

    大溪金針花海總面積超過萬坪。（記者李容萍攝）

    大溪金針花海總面積超過萬坪。（記者李容萍攝）

    金針花被稱為東方「母親花」，也是「一日花」。（記者李容萍攝）

    金針花被稱為東方「母親花」，也是「一日花」。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賞花打卡衝了！桃園繡球花季開幕 夢幻美景藏3處隱藏版平台
    2023/05/13 22:44

    賞花打卡衝了！桃園繡球花季開幕 夢幻美景藏3處隱藏版平台
    壓出「命案」現場？彰化虎山巖金針花出現謎樣人形輪廓 地主心痛
    2023/05/12 16:45

    壓出「命案」現場？彰化虎山巖金針花出現謎樣人形輪廓 地主心痛

    慧炬5/21公益論壇 探討AI等當前議題
    特搜3大彰化賞花聖地！滿版黃金花毯襲來
    2023/05/12 10:55

    特搜3大彰化賞花聖地！滿版黃金花毯襲來
    桃園百吉「金針花海」5/6起開放賞花 估母親節開好開滿
    2023/05/04 23:08

    桃園百吉「金針花海」5/6起開放賞花 估母親節開好開滿

    換季皮膚騷癢難耐 翻轉異膚治療觀念
    桃園市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播